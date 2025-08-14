Adobe Firefly - poznato rješenje za generiranje slika i videozapisa uz umjetnu inteligenciju

Adobe Firefly je poznato Adobeovo rješenje koje omogućava generiranje slika, ali i videozapisa koristeći generativnu umjetnu inteligneciju pri čemu je specifičnost da su modeli koje Adobe koristi treniratni na licenciranom javnom sadržaju i onom iz Adobe Stocka…

OSNOVNI PODACI Naziv Adobe Firefly Namjena Sjajna platforma za generiranje slika i videozapisa Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 54,99 eur godišnje (Premium)

Firefly platforma je dobro poznata među korisnicima Adobeove obitelji alata, tim više što se ova tehnologija zapravo nalazi integrirana u Photoshopu i Premiereu Pro, a već je neko vrijeme dostupna i mobilna aplikacija, što znači da je generiranje videozapisa i slika moguće raditi u pokretu.

Sama aplikacija uključuje alate za pretvaranje teksta u sliku, teksta u video i slike u video, a tu su i funkcije poput Generative Fill i Generative Expand koje su već poznate korisnicima Photoshopa. Specifičnost je i to što se uz Adobove komercijalne modela iz obitelji Firefly, mogu birati i druge opcije kao što su Googleovi Imagen 3 i Veo 3 ili OpenAI-ov generator slika.

Očekivano, aplikacija najbolje radi za one koji već koriste alata iz Adobeova portfelja, a i vrlo se često nadograđuje. Korištenje je vrlo jednostavno i sve što je potrebno jest upisati željeni prompt za generiranje slike ili videa, a onda je moguće podesiti i šačicu dodatnih opcija kako bi se dodatno prilagodilo ono što će se generirati prema vlastitim potrebama i ukusu.

Tu su i dodatni filtri, a čak je moguće dodati i referentnu sliku kako bi se replicirao njezin stil ili upravljati osvjetljenjem, bojama i drugime. Drugim riječima, Adobe Firefly se nameće kao jedna od najboljih i najmoćnijih aplikacija za korištenje generativnih modela umjetne inteligencije. Aplikacija se može koristiti besplatno (svakako se potrebno prijaviti korisničkim računom), no vrlo ograničeno, a onda valja plaćati pretplatu koja stoji 54,99 eura godišnje.