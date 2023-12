Airalo - nudi pakete podatkovnog interneta u inozemstvu uz korištenje eSIM-a

OSNOVNI PODACI Naziv Airalo Namjena Nudi pakete mobilnog interneta uz korištenje eSIM-a Android Google Play iOS App Store Cijena Beplatan

Roaming kao kod kuće vrijedi unutar članica EU pa kada se putuje u druge zemlje EU-a, nije potrebno plaćati dodatne naknade kako bi se koristili telefonski pozivi i podatkovni promet, nego se sve naplaćuje po domaćim tarifama. Međutim, svatko tko se našao u inozemstvu izvan EU, dobro zna koliko skup može biti podatkovni internet.

Obično je najbolje rješenje kupiti neki od dostupnih mobilnih paketa dostupnih u zemlji u kojoj se nalazi, no tijekom vremena su nastale i druge usluge koje nude jednostavnu kupovinu paketa podatkovnog prometa koristeći pritom eSIM. Jedno od takvih upravo je Airalo.

Naravno, da bi se Airalo mogao koristiti, potrebno je imati pametni telefon koji podržava eSIM, a kada je taj uvjet zadovoljen, vrlo je lako pregledavati dostupne pakete prema zemljana, a onda se odlučiti za neki od dostupnih paketa koji variraju od 1 GB pa sve do 100 GB, ovisno o državi kojoj su paketi namijenjeni.

Cijene paketa se kreću od 6.50 dolara pa sve do 200 dolara, ovisno o vrsti paketa, količini prometa te trajanju samoga paketa. Korisno je to što Airalo nudi eSIM-ove i pakete za više od 200 zemalja, kao i to da je čitavu stvar zapravo vrlo jednostavno koristiti. Ukratko, ako se nema drugoga načina (npr. kupnja SIM kartice lokalnog telekoma), a hitno je potrebno koristiti podatkovni Internet, ovo je jedna od usluga koja bi se mogla pokazati korisnom.