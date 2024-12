Netgety - perolaka aplikacija za brzi pregled korištenja internetske veze

OSNOVNI PODACI Naziv Netgety Namjena Uvid u korištenje internetske veze Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Praćenje potrošenog internetskog prometa na pametnim telefonima danas je možda manje važno nego što je to bilo nekoć zbog nerijetkih tarifa s neograničenim podatkovnim prometom, no to ne znači da se i dalje povremeno ne želi imati precizan uvid u to kako se troši generira internetski promet. Netgety je jednostavna aplikacija koja upravo to omogućava.

Naime, riječ je o aplikaciji koja se specijalizira upravo za praćenje internetske brzine i potrošnje podatkovnog prometa, a koja je osmišljena kako bi korisnicima pružila informacije u stvarnom vremenu. Uz to što je krasi sasvim zgodno osmišljeno sučelje, nudi i neke praktične značajke.

Prije svega je tu uvid u to koliko se podatkovnog prometa ukupno potrošilo tijekom dana s time da je naznačeno koliko je potrošeno mobilnog prometa, a koliko putem bežične priključne točke, zatim je tu pregled potrošnje zadnjih četiri dana te uvid u dane s najvišom potrošnjom podatkovnog prometa.

Osim toga, Netgety nudi i zgodno osmišljen notifikacijski panel koji će se pojaviti i među drugim obavijestima te na kojem se u svakome trenutku može vidjeti korištenje dostupne internetske veze u stvarnom vremenu (kojom se brzinom podaci šalju i primaju te aktualnu potrošnju podatkovnog prometa), a tu je i mogućnost prilagođavanja notifikacija, kao i neki drugi detalji. U svakom slučaju, potencijalno korisno, a aplikaciju se može koristiti i besplatno.