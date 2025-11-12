AnySoftKeyboard - alternativna tipkovnica otvorena koda za Android pametne telefone

Riječ je o još jednoj alternativnoj tipkovnici za Android telefone koja se ističe naglaskom na privatnosti, ali i na relativno visoku razinu fleksibilnosti i prilagodljivosti, a da bi stvar bila još bolja, otvorena je koda te se za nju ne mora izdvojiti ni centa…

OSNOVNI PODACI Naziv AnySoftKeyboard Namjena Solina tipkovnica otvorena koda Android Google Play / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

AnySoftKeyboard je zgodno osmišljena tipkovnica otvorena koda kod koje se posebno naglašava zaštita privatnosti, a među djelom korisnika postala popularna zbog relativno visoke razine prilagodljivosti. Naravno, tu je i čitav niz mogućnosti i opcija zbog kojih se tijekom vremena prometnula u solidnu alternativu poznatim komercijalnim rješenjima.

Kao i kod većine drugih sličnih tipkovnica, nakon instalacije je potrebno proći nekoliko konfiguracijskih koraka te dati odgovarajuće dozvole, a jednom kada je sve spremno, mogu se još instalirati i dodatni jezični paketi kao dodatak putem trgovine (hrvatski je podržan) te se, po želji, poigrati s nekim drugim detaljima i postavkama. No to ne znači da sama tipkovnica nije odmah spremna za korištenje.

Štoviše, nudi prilično solidne mogućnosti u što je uključena i opcija predviđanja sljedeće riječi (ova se opcija poboljšava tijekom vremena), a moguće je uključiti i predviđanje imena iz popisa kontakata. Podržava raznovrsne geste kojima se ubrzava tipkanje ili se izvode određene mogućnosti, a tu je i nekoliko tema kojima se može prilagoditi sam izgled tipkovnice.

Visoka razina fleksibilnosti postaje evidentna onda kada se otvore postavke. Tu je moguće utjecati na štošta, od podešavanja duljine pritiska tipke i rasporeda dodatnih simbola do prilagođenih gesta za brisanje, pomicanje kursora ili promjenu jezika, a moguće je i definirati i vlastite makronaredbe. Dakako, tu je i niz drugih mogućnosti, pa oni koji traže sposobnu alternativnu tipkovnicu za koju ne treba izdvojiti ni centa, svakako bi mogli iskušati ovu.