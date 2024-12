Mehanička tipkovnica Icebreaker kao umjetničko djelo, a takva je i cijena

Dizajn modela Icebreaker inspiriran je zgradom Flatiron u New Yorku (koja "glumi" Hotel continental u serijalu John Wick), s prepoznatljivim klinastim profilom koji ga razlikuje od tradicionalnih tipkovnica. S dimenzijama 450 x 44 x 24 mm, ova tipkovnica sa 65% standardne veličine odražava trenutni trend prema premium izradi na tržištu mehaničkih tipkovnica.

Među glavnim značajkama Icebreakera je materijal izrade. Kućište i tipke izrađeni su u potpunosti od aluminija, što doprinosi posebnom izgledu i osjećaju pri korištenju. Tipke su ergonomski oblikovane i blago teksturirane za ugodnije tipkanje.

Tehničke specifikacije i značajke

Icebreaker je proizveden kako bi zadovoljio zahtjevne jedinstvene ciljane grupe korisnike, ali ima neke funkcije tradicionalnih tipkovnica višeg ranga. Omogućuje izmjenu prekidača prema želji, podešavanje RGB pozadinskog osvjetljenja i koristi integrirani EC11 rotacijski kotačić. Ugrađeni su dvostruki silikonski prigušivači za smanjenje buke i vibracija. Baterija kapaciteta 4.000 mAh omogućuje do tri mjeseca bežičnog rada. Svaka tipka ima mikro-perforacije za vidljivost LED osvjetljenja, a tu su i točke za montažu dodatne opreme veličine 1/4-20 inča.

Tržišna pozicija i cijene

S početnom cijenom od 1.500 dolara za žičnu verziju te 1.600 dolara za Bluetooth bežičnu varijantu ili verziju s magnetskim hall-efekt prekidačima, Icebreaker se definitivno pozicionira u luksuznom segmentu tržišta mehaničkih tipkovnica.

Mnoge mehaničke tipkovnice danas pripadaju kategoriji "Not your grandpa's..." (nije poput djedove tipkovnice), idiomatski izraz koji se često koristi u engleskom govoru za naglašavanje da je nešto moderno, napredno ili drugačije od tradicionalne verzije. One su nešto sasvim drugo od onih koje se koriste u 99 posto slučajeva. To ne znači da je taj jedan postotak neisplativ za proizvođače.

Predviđa se da će globalno tržište mehaničkih tipkovnica do 2028. godine doseći vrijednost od 2,60 milijardi dolara, uz godišnji rast od 13,0%. Taj rast potiču porast popularnosti online igara, povećana potražnja za prilagodljivom periferijom i sve veći broj ljudi koji rade na daljinu.

Potencijal i konkurencija

Koji je uopće tržišni potencijal uz tako visoku premium cijenu? Iako će cijena Icebreakera ograničiti njegovu masovnu privlačnost, vjerojatno će privući kolekcionare tipkovnica i entuzijaste koji cijene jedinstvene dizajne i vrhunsku izradu, onu skupinu iz tih jedan ili manje postotaka. Ne može mu se poreći posebna estetika i premium značajke, ali ipak treba podsjetiti na konkurenciju od koje neki koštaju deseterostruko manje: Attack Shark X75, XVX K75 Pro, Keychron Q6 Pro, Yunzii AL66, Razer Black Widow V4 Pro 75%, Wooting 80HE… Nisu sve izrezbarene iz jednog bloka aluminija 606,1 ali se njima definitivno može tipkati.