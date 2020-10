Autoškola - aplikacija za učenje i ponavljanje prometnih propisa

OSNOVNI PODACI Naziv Autoškola Namjena Edukativna aplikacija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Premda će ova aplikacija najzanimljivija i najkorisnija biti upravo polaznicima autoškola koji se pripremaju za izlazak na ispit provjere poznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila, dobro će doći i svima onima koji žele provjeriti koliko dobro poznaju prometne propise čak i unatoč tome što možda već imaju vozačku dozvolu.

Samo jedna od specifičnosti aplikacije, činjenica je da je sav originalan sadržaj napravljen u 3D tehnologiji i prikazane su stvarne prometne situacije. Svi su znakovi ručno crtani kako bi se postigla što veća razina kvalitete materijala za učenje. Sučelje aplikacije je vrlo uredno, a iako nije vizualno pretjerano atraktivno, to nimalo ne narušava njezinu edukativnu vrijednost.

Zamjeriti se eventualno može to što je aplikacija prilagođenija za tablete nego što je to za pametne telefone čisto zbog vodoravne orijentacije sučelja, ali i to što se mogu ponegdje naći zatipci. Osim toga, u aplikaciji je moguće vježbati polaganje pismenog ispita i to uz malu pomoć algoritma koji relativno vjerno simulira stvarni ispit.

No, kako je riječ o besplatnoj aplikaciji koja doista ima edukativnu vrijednost, možemo je samo toplo preporučiti.