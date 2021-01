Autosync - sinkronizacija sa servisima za skladištenje datoteka u oblaku

OSNOVNI PODACI Naziv Autosync Namjena Sinkronizacija s oblačnim servisima za skladištenje datoteka Android Google Play iOS Nema Cijena 55 kn po licenci

Autosync je potencijalno korisna aplikacija koja omogućava sinkronizaciju sadržaja jedne mape s mapom koja se nalazi na nekom od podržanih servisa za skladištenje i sinkronizaciju datoteka u oblaku, slično kao što se to događa kada se ti servisi koriste sa stolnog ili prijenosnog računala s instaliranim odgovarajućim klijentom.

Naime, kako službene aplikacije servisa kao što su Dropbox, Google Drive, OneDrive, pCloud, MEGA i drugih popularnih servisa ne omogućavaju istu funkcionalnost sinkronizacije na mobilnim uređajima, ova aplikacija nastoji to nadoknaditi. Štoviše, nudi čak i mogućnost sinkronizacije s mapama do kojih je moguće doći putem lokalne mreže (SMB) ili na servisima do kojih je moguće doći putem WebDAV-a kao i putem (S)FTP-a.

S Autosyncom je, primjerice, moguće namjestiti da se fotografije s različitih uređaja automatski sinkroniziraju u proizvoljno definirane mape koje će onda biti podjednako sinkronizirane na svim uređajima – i lokalno pohranjene, što može itekako biti korisno pogotovo ako se aplikacija promatra kroz kontekst stvaranja pričuvnih kopija i korištenje bez internetske veze

Naravno, jednom kada su parovi mapa podešeni, sve će se odvijati posve automatski i neće biti potrebno na bilo koji način intervenirati. Osim toga, sva komunikacija između poslužitelja i uređaja je šifrirana te niti u jednom trenutku ne prolaze kroz poslužitelje Autosynca, što će mnogima biti prilično važno.

Aplikacija nije besplatna te se mora kupiti licenca ovisno o tome koji se oblačni servis želi koristiti, a licenca stoji 55 kn. Zgodno je napomenuti i da postoje namjenske aplikacije namijenjene specifično za podržane oblačne servise, dok je ovo još uvijek eksperimentalno izdanje aplikacije koja podržava više servisa.