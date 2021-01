BlaBlaCar - najpoznatiji servis za dijeljenje vožnji automobilom

OSNOVNI PODACI Naziv BlaBlaCar Namjena Platfroma za dijeljenje vožnji Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Autostopiranje je i danas relativno popularno, a neki ga smatraju najboljim načinom putovanja i posebnom avanturom. BlaBlaCar je servis koji je u suštini moderan način autostopiranja, no umjesto da se mora stajati na cesti s uzdignutim palcem i čekati da se zaustavi vozilo, može se iskoristiti BlaBlaCar.

Riječ je o servisu koji povezuje sve one koji traže prijevoz s vozačima koji imaju slobodna mjesta kako bi podijelili troškove vožnje. Drugim riječima, ne radi se o pravom autostopu jer se dijele troškovi, ali je koncept otprilike sličan.

Jedan od zgodnih detalja jest to što je moguće dobiti vožnju samo za dame, gdje su i suputnici i vozači nježnijeg spola, a tu je i anonimno ocjenjivanje vozača i vozačica pa je lakše odlučiti s kime će se krenuti na putovanje. Naravno, vozači daju i do znanja o kojem je vozilu riječ, je li dopuštenje pušenje i je li moguće povesti kućne ljubimce.

Drugim riječima, BlaBlaCar je odličan servis za sve one koji često putuju među gradovima i imaju slobodna mjesta u vozilu, kao i za one koji ne žele putovati autobusima ili vlakovima s time da jedni mogu zaraditi, a drugi uštedjeti. Primjerice, vožnja od Zagreba do Splita stoji od 90 kn, a isto toliko stoji i vožnja od Osijeka do Zagreba. Oni koji žele stići od Zagreba do Münchena taj će put platiti od 180 kn. Cijene, naravno, variraju, no ne mora se nužno ustupiti samo jedno mjesto...