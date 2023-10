Buz - malena i jednostavna aplikacija za instantnu audio komunikaciju

OSNOVNI PODACI Naziv Buz Namjena Instantna glasovna komunikacija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Umjesto da se s prijateljima i obitelji komunicira razmjenom poruka na poznatim komunikacijskim servisima, Buz omogućava snimanje glasovnih poruka koje se mogu razmjenjivati u stvarnom vremenu. Premda i drugi komunikacijski servisi zapravo omogućavaju snimanje i razmjenu glasovnih poruka, Buz se ipak ponešto razlikuje.

Naime, jedna od njegovih je prednosti činjenica da nije potrebno otključavati pametni telefon da bi se glasovna poruka poslušala (tu je opcija Buz Overlay joja omogućava da šalju i primaju poruke dok je aplikacija minimizirana), a sama aplikacija zapravo funkcionira više kao svojevrsni walkie talkie nego klasična aplikacija za razmjenu poruka.

Jednom kada se u aplikaciju prijavi (potrebno je potvrditi svoj broj telefona), odmah je moguće pronaći kontakte koji također imaju Buz (moguće ih je dodati i pozvati da počnu koristiti Buz), a onda je dovoljno izabrati kontakt kojemu se želi poslati poruka, zadržati veliki gumb koji dominira sučeljem, snimiti poruku i ona će biti instantno dostavljena i reproducirana na smartfonu primatelja.

Naravno, ako se propustila glasovna poruka, tu je i pregled povijesti poruka pa ih je moguće preslušati kasnije, no njegova je ključna karakteristika upravo to da se komunikacija može odvijati u stvarnom vremenu i to između jednog ili više osoba. U svakom slučaju, vrijedi probati, tim više što je sve besplatno.