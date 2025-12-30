CellInfo - aplikacija za analizu mobilnog signala i kvalitete mrežne pokrivenosti

CellInfo je aplikacija koja omogućuje pregled čitavog niza informacija o aktualnom mobilnom signalu te zapravo pretvara Android telefone u svojevrsne dijagnostičke alate za nadzor i analizu mobilnih mreža te pregled kvalitete signala…

OSNOVNI PODACI Naziv CellInfo Namjena Dijagnostički alat za mobilne mreže Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,09 eur mjesečno

CellInfo je aplikacija koja će poslužiti kao svojevrstan dijagnostički alat za nadzor i analizu mobilnih mreža, no prvenstveno je namijenjena onima koji traže precizan uvid u kvalitetu signala, lokacije baznih stanica te općenito performanse infrastrukture mobilnih mreža.

Sama aplikacija nudi prikaz informacija o baznoj stanici koju pametni telefon koristi, uključujući identifikatore poput CID-a, LAC-a ili eNodeB-a, ali nudi i vizualizaciju obližnjih baznih stanica na interaktivnoj karti (potrebno je osigurati vlastiti API ključ), pregled raznih statističkih podataka, prikupljanje logova, prikaz lokacije (GPS) i štošta drugo.

Kako podržava 5G, LTE, WCDMA i GSM, korisnici aplikacije mogu u svakome trenutku vidjeti neke od ključnih vrijednosti kojima se može procijeniti stvarna kvaliteta mobilne veze poput poput RSRP-a, RSRQ-a i razine šuma (SNR). Tu je i ugrađeni test brzine prijenosa podataka kao i mogućnost praćenja povijesti jačine signala kroz grafički prikaz.

CellInfo nudi i punu podršku za uređaje s dvije SIM kartice pa je vrlo jednostavno moguće usporediti i kvalitetu signala između dva operatera, a tu su i brojne druge mogućnosti kao što je prikaz dodatnih informacija o stanju baterije i hardverskim specifikacijama telefona, prikaz podataka o bežičnoj vezi (Wi-Fi) te drugo. Osnovna inačica je besplatna no limitirana, dok je za sve mogućnosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji 2,09 eura mjesečno.