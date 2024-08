ChordU - omogućuje automatsko prepoznavanje akorda i nota za brojne pjesme i glazbala

ChordU je zanimljiva platforma i aplikacija koja omogućava prilično precizno prepoznavanje akorda i nota za brojne pjesme, a idealna je za sve one koji samo žele svirati uz omiljene glazbenike i glazbu ili se ne žele pretjerano mučiti dok uče kako svirati njima omiljenu pjesmu…

OSNOVNI PODACI Naziv ChordU Namjena Automatsko prepoznavanje akorda u pjesmama Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 40,99 eur godišnje

ChordU je aplikacija koja se specijalizira za automatsko prepoznavanje akorda i nota i to za više glazbala i to samo na temelju zvučnoga zapisa. Naravno, kao i neke druge slične aplikacije, i ChordU se oslanja na Youtubu što samo znači da praktično za svaku pjesma koja se može naći na toj popularnoj video platformi, ChordU može izvući i akorde (podržava i upload zvučnoga zapisa).

Čitavu je stvar doista jednostavno koristit, a osim što je omogućeno pretraživanje, aplikacija nudi i trenutačno popularne ili preporučene pjesme (prati kakve se pjesme najčešće pretražuje i za koje se tražilo prepoznavanje akorda, te onda nudi pjesme sličnoga stila i žanra).

Zgodno je i to što, jednom kada se otvori pjesma za koju će biti prepoznati akordi, dobit će se zgodno osmišljen prikaz u kojemu se pri vrhu reproducira sam video zapis, odmah ispod njega su prikazani akordi zajedno s dijagramom njegova hvata, zatim prethodni, aktualni i akordi koji slijede (time je olakšano sviranje), a u svakom je trenutku reprodukciju moguće pauzirati, ubrzati i drugo.

ChordU podržava više glazbala među kojima su se našli gitara, klavir, ukulele, mandolina, bendžo i bas, a zgodno je i to što je moguće ubrzati i usporiti ritam reprodukcije, kao i to što je podržana transpozicija. Dakako, mogućnosti ima još, no kako bi ih se sve koristilo, potrebno je otvoriti korisnički račun i prijaviti se te plaćati pretplatu koja stoji 40,99 eura godišnje.