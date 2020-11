CritDice - smartfon kao zamjena za klasičnih kockica

OSNOVNI PODACI Naziv CritDice Namjena Virtualna igraća kockica Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 35 kn (Elite)

CritDice je jedna od onih aplikacija koju će strastveni ljubitelji igara na ploči naprosto obožavati i to ne samo stoga što će pametni telefon pretvoriti u virtualnu kockicu, nego zato što je ta virtualna kockica daleko pametnija i fleksibilnija.

Sama aplikacija odlično izgleda, a izgledom vjerno prati smjernice materijalnog dizajna te podjednako dobro funkcionira na pametnim telefonima i na tabletima, što joj je samo još jedna prednost. Podržava cijeli niz vrsta kockica, kombinacija kockica i modifikatora, a rezultat virtualnog bacanja bit će brzo i jasno prikazan dok će se za vrijeme virtualnog bacanja čuti i prepoznatljiv zvuk.

Napravljene formule za kockice se mogu snimiti i označiti kao favoriti, tu je i pregled svih do sada bacanja te još zbilja mnogo toga – čak toliko da će i oni najveći kritičari i puritanci što se tiče korištenja virtualnih kockica morati posustati i priznati da se CritDiceu teško može pronaći ozbiljnija mana (osim što je nema na iOS-u).

Može se koristiti uz čitav niz popularnih igara na ploči kao što je, primjerice, Dungeons & Dragons, ali i one tipične igre kao što je to Monopoly pa kad se kockice negdje zagube – ova će se aplikacija pokazati spasonosnom. Zapravo, vjerojatno će je mnogi koristiti radije nego stvarne kockice. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no tu je i nešto naprednija verzija Elite koja nudi proširene mogućnosti i uklanja oglase, a stoji 35 kn.