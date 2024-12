Arheolozi razradili pravila prastare društvene igre na ploči, nazvane "igra dvadeset polja"

Gotovo 50 godina nakon što je iskopana 1977., stručnjaci su napokon razradili pravila drevne društvene igre ​​pronađene u Šahri Suhteu, "Spaljenom gradu" u jugoistočnom Iranu. Ono za što se pretpostavlja da je kompletan set, uključujući ploču, 27 dijelova, 20 kružnih prostora za držanje tih dijelova i 4 kockice s kružnim oblicima ugrađenim u njih, izvađeno je iz groba starog oko 4500 godina. Iako je bila slična drugoj drevnoj igri „Kraljevska igra iz Ura” (Royal Game of Ur), uočeno je dovoljno razlika koje su otežavale poznavanje točnih pravila.

Modeli vjerojatnosti

Računalni znanstvenik Sam Jelveh sa Sveučilišta Essex i arheolog Hossein Moradi iskoristili su kombinaciju fizičkih dokaza i modeliranja kako bi došli do razumnog skupa vjerojatnih pravila. "Otkrivajući značenje određenih dijelova igre, ova studija ima potencijal preoblikovati naše razumijevanje društvenih igara na Bliskom istoku", pišu istraživači u svom radu, spremnom za objavu u časopisu Journal of the British Institute of Persian Studies s preprintom dostupnim online.

Set uključujuje ploču za igranje, 27 dijelova, 20 kružnih prostora za držanje tih dijelova i 4 kockice s kružnim oblicima Sam Jelveh i Hossein Moradi

Koristeći druge društvene igre iz tog razdoblja kao polazište, uključujući one iz Ura i Jirofta, istraživači su upotrijebili modele vjerojatnosti za određivanje uloga pronađenih figura: dva seta od 10 figura ”trkača” – po jedan set za svakog od dva igrača – te zvjezdaste figure koje djeluju kao ”sigurne kuće” i figure koje su se mogle koristiti kao ”blokatori”.

Hipotetska pravila

Ploča podsjeća na zmiju, s glavnim dijelom u koji se stavljaju figure, dijelom mosta koji služi kao put za preživljavanje te trećim dijelom za glavu i rep zmije. Igrači bi bacali kockice kako bi unaprijedili svoje figure i kretali se pločom brže od protivnika. Naravno, ne možemo sa sigurnošću znati kako se ova igra igrala, ali nova pravila odgovaraju ploči, figurama i kockicama.

Jedna od pet ploča za igru ​​koje je Sir Leonard Woolley pronašao na kraljevskom groblju u Uru, a sada se čuva u Britanskom muzeju Wikipedia

"Predložena drevna pravila ne uvode izvorna pravila korištena na ploči iz Šahri Suhtea, već predlažu kako se igra mogla igrati na temelju našeg razumijevanja hipotetskih pravila igre iz Ura i analize dijelova igre. Arheolozi ovu vrstu igre nazivaju "igrom dvadeset polja" ili "igra 20", pišu istraživači koji još uvijek ne znaju točan naziv igre, budući da je svaka kultura može drugačije nazivati.

Dijelovi društvene igre iskopane u iranskom Jiroftu Sam Jelveh i Hossein Moradi

Dosegavši ​​svoj vrhunac u trećem tisućljeću PNE, Šahri Suhte je bio jedan od najznačajnijih gradova svog vremena na istočnoj iranskoj visoravni, a pronađena društvena igra datira iz doba oko 2600. do 2400. godine prije Krista. U ovom dijelu svijeta pronađeno je više od stotinu sličnih igara iz otprilike istog razdoblja, a razlikuju po materijalima od kojih su izrađene i izgledu ploče.