Darivanje krvi - mobilna aplikacija za praćenje stanja zaliha krvi

Riječ je o domaćoj aplikaciji koja kroz jednostavno sučelje omogućuje praćenje stanja zaliha krvi u jednom od tri podržana transfuzijska centra i to u Rijeci, Varaždinu i Zagrebu. Na taj je način lako doznati potrebe za krvlju i odlučiti se za darivanje…

OSNOVNI PODACI Naziv Darivanje krvi Namjena Praćenje stanja zaliha krvi Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Svi oni koji se odlučuju darivati svoju krv, bilo da to rade redovno ili samo povremeno, neupitno doprinose spašavanju ljudskih života i to je jedna od aktivnosti koju bi svatko u dobi od 18 do 65 godina i dobroga zdravlja trebao raditi.

Oni koji ne prate tjedne rasporede darivanja krvi pa to ne rade redovito, a ipak bi željeli barem povremeno darivati krv, naći će prilično koristan alat u ovoj domaćoj aplikaciji koja je sasvim besplatno dostupna za pametne telefone s Androidom i iPhone.

Naime, zamišljena je tako da prati stanja zaliha krvi u jednom od tri podržana transfuzijska centra i to u Rijeci, Varaždinu i Zagrebu. Moguće je zabilježiti i vlastitu krvnu grupu, a ako se to učini, onda će se dobiti obavijest o tome da je zaliha te krvne grupe pala ispod minimalne potrebne vrijednosti te je moguće uputiti se u jedan od centara te darivati krv tražene krvne grupe.

Sama aplikacija ne nudi neke posebno napredne mogućosti, no sučelje joj je vizualno uredno i dobro usklađeno, a nije potrebno posebno ni isticati njezinu plemenitu namjenu.