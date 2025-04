Diffuse - dinamička pozadina za smartfone ovisna o glazbi koja se reproducira

OSNOVNI PODACI Naziv Diffuse Namjena Dinamička pozadina koja prati ritam glazbe Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Diffuse je aplikacija koja ne samo da može promijeniti način na koji se doživljava glazba koja se sluša na pametnom telefonu, nego će poslužiti i da se ponešto prilagodi sučelje smartfona. Naime, riječ je o aplikaciji koja koristi algoritme za analizu zvuka te omogućava stvaranje vizualnih efekata na pozadini uređaja koji odgovaraju ritmu i dinamici glazbe.

Dakle, u suštini je riječ o dinamičkoj pozadini za pametne telefone, no kod koje je specifično to da se može sinkronizirati s bilo kojom glazbom koja se reproducira bez obzira na to koriste li se popularne aplikacije kao što su Spotify, Apple Music, YouTube ili već neka druga aplikacija (tu postoje određena ograničenja s time da je donedavno podržan bio samo Apple Music); Diffuse će detektirati ritam i prilagoditi vizualne efekte u stvarnom vremenu.

Jedan od ključnih aspekata ove aplikacije leži u njezinoj fleksibilnosti, pa je tako moguće vrlo lako prilagoditi vizualne efekte prema vlastitom ukusu birajući između različitih stilova, boja i tema, a tu je i opcija prilagodbe intenziteta i dinamike dostupnih efekata kao i brojni drugi detalji.

Što se potrošnje baterije tiče, Diffuse je prilično dobro optimiziran, no prolongirano korištenje sigurno će imati utjecaja na nešto veću potrošnje baterije, pa to vrijedi imati na umu. Osim toga, Diffuse možda neće biti kompatibilan sa svim uređajima, ali oni izašli u posljednjih nekoliko godina ne bi trebali imati problema. Da bi stvar bila još bolja, Diffuse je besplatan.