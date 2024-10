DisMail - omogućava jednostavno stvaranje privremenih i jednokratnih adresa e-pošte

OSNOVNI PODACI Naziv DisMail Namjena Stvaranje jednokratnih adresa e-pošte Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

DisMail je potencijalno korisna aplikacija koja nudi jednostavno stvaranje privremenih adresa e-pošte koje se onda mogu koristiti za registraciju na različite web servise ili usluge i to pogotovo one koji traže verifikaciju adrese e-pošte, a za tim zapravo i nema konkretne potrebe (to je ujedno i znak da postoji veliki potencijal da se počne primati neželjena pošta).

Čitavu je stvar vrlo jednostavno upotrebljavati; nakon pokretanja aplikacije potrebno je klizač pomaknuti udesno nakon čega će biti generirana nasumična privremena adresa e-pošte (nju je moguće kopirati), a onda se u pretincu dolazne pošte mogu čitati poruke koje pristižu.

Uz to što će biti generirane posve nasumične adrese e-pošte, moguće je za dvije ponuđene domene kreirati i prilagođene adrese, a tu je i pregled povijesti kreiranih adresa e-pošte. Nekih drugih posebno naprednih mogućnosti zapravo nema, a jedino što se još može pronaći u postavkama jest opcija aktivacija noćne teme.

Drugim riječima, ovo je korisna besplatna aplikacija koja omogućava da se ne upotrebljava stvarna adresa e-pošte za registraciju na raznovrsne online servise, a sve kako bi se zaštitio stvarni identitet i kako bi se spriječila mogućnost da se na primarnu adresu počne primati neželjena pošta.