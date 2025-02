Evap Mail - omogućava stvaranje privremene adrese e-pošte za zaštitu od spama

OSNOVNI PODACI Naziv Evap Mail Namjena Servis za privemene adrese e-pošte Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 38,99 eur godišnje (Premium)

Registracija s adresom e-pošte na brojnim servisima već je odavna sasvim uobičajeno, no to obično za sobom zna povući i određene posljedice, primanje poveće količine neželjenih poruka. Srećom, tu u pomoć uskaču servisi baš kao što je Evap Mail koji će omogućiti da se svoja primarna adresa e-pošte zaštiti.

Naime, riječ je o još jednom od servisa koji omogućava da se na vrlo jednostavan način generira jednokratna i privremena adresa e-pošte koju se onda može koristiti na prijavu na servise, a sve kako bi se izbjeglo unošenje stvarne adrese e-pošte i tako se zaštitilo od svima mrskoga spama.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a pri svakom će se pokretanju moći dobiti nova privremena adresa e-pošte zajedno s uvidimo u dolazni pretinac pošte kako bi se moglo kliknuti na uobičajene verifikacijske poveznice te kako bi se mogle čitati poruke upućene na napravljenu adresu (moguće je primati i privitke).

Generirana adresa bit će valjana sat vremena s time da se period valjanosti adrese može povećati u postavkama do maksimalnih tri dana. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no zato i ograničena, ali zato je tu uzdanje Premium koje stoji 38,99 eura godišnje za što se dobiva pohrana povijesti za do deset adresa, isključenje oglasa te mogućnost podešavanja valjanosti generirane adrese do 30 dana.