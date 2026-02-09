DNfD - perolaka i relativno učinkovita aplikacija za blokiranje neželjenih poziva

Riječ je o jednostavnoj aplikaciji koja ima samo jedan zadatak, blokirati neželjene i nepoznate pozive pri čemu ne koristi mrežne servise, ne oslanja se na udaljene baze podataka i ne prikuplja podatke o korisnicima...

OSNOVNI PODACI Naziv DNfD Namjena Blokiranje neželjenih poziva Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Uz neželjene poruke e-pošte te druge vrste poruka, već su neko vrijeme aktualni i neželjeni pozivi, nerijetko iz dalekih i ponekad egzotičnih zemalja. DNfD je aplikacija koja se specijalizira samo za jedno, prepoznavanje te blokiranje neželjenih i nepoznatih poziva.

Međutim, ono što ovu aplikaciju izdvaja od drugih, izuzev vrlo slikovito naziva koji se krije iza kratice, činjenica je da ne koristi vanjske servise u oblaku, raznovrsne udaljene baze podataka i, što je možda još važnije, ne prikuplja podatke o korisnicima. Osim toga, ističe se i iznimnim minimalizmom.

Nakon što se prvi put pokrene, samo je potrebno dati osnovne dozvole te namjestiti DNfD kao zadanu aplikaciju za blokiranje poziva. Nakon toga će mirno raditi i spriječiti neželjene pozive od kojih neki mogu biti i potencijalno opasni, točno u trenutku kada se poziv primi.

Nema nikakvih dodatnih opcija, nema potrebe za otvaranjem korisnički računa i registracije. Jedino što je moguće jest činjenica da DNfD nije savršen i da može doći do blokiranja legitiminih poziva, a tada je samo preporuka da ga se barem privremeno isključi. Ipak, većinom svoj posao obavlja solidno, a pritom je i sve besplatno.