Call Guardian - nastoji spriječiti primanje sve češćih neželjenih telefonskih poziva

Call Guardian je još jedna aplikacija koja nastoji pomoći pri detekciji, a onda i blokiranju neželjenih poziva. Naime, u stanju je u stvarnom vremenu identificirati i blokirati dolazne pozive s brojeva koji se nalaze na crnim listama…

OSNOVNI PODACI Naziv Call Guardian Namjena Detektira i blokira neželjene pozive Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Neželjeni pozivi sve su učestaliji i na domaćem terenu i to ne samo u smislu marketinških i prodajnih kampanja, nego i što se tiče potencijalnih pokušaja prijevara. Stoga ni ne čudi da su aplikacije baš kao što je Call Guardian sve traženije i među domaćim korisnicima.

Ovdje je riječ o aplikaciji koja može u stvarnom vremenu identificirati i blokirati dolazne pozive s brojeva koji se nalaze na crnim listama. Nakon instalacije, potrebno je dodijeliti odgovarajuće dozvole (potrebno ju je postaviti i kao zadanu aplikaciju za identifikaciju pozivatelja), a onda se može birati između različitih razina zaštite.

Pritom se može i aktivirati automatsko odbijanje poznatih spamera ili definirati vlastita pravila blokiranja, dok je ključni segment aplikacija zapravo činjenica da se oslanja na poznatu bazu podataka s neželjenim brojevima koju ažurira zajednica korisnika, a to ujedno znači i da Call Guardian postiže relativno visoku razinu preciznosti u prepoznavanju neželjenih poziva.

Sama aplikacija čitavo vrijeme radi u pozadini te pravovremeno prikazuje upozorenje da je riječ o potencijalno opasnom pozivu, a nudi i mogućnost potpunog utišavanja nepoznatih brojeva koji nisu u imeniku. Tu je i detaljan dnevnik blokiranih poziva, postavke za filtriranje SMS poruka, pregled nekih statistika, kao i neki drugi detalji. Aplikacija se može koristiti besplatno.