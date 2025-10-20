WhatsApp protiv spama: ograničit će broj poslanih poruka bez odgovora

Imate li na WhatsAppu kontakte, bilo da su to privatni ili poslovni računi, koji vam šalju brojne poruke na koje vi ne odgovarate? Ne brinite, uskoro bi broj uzastopnih poruka bez odgovora trebao biti ograničen

Popularna aplikacija testira novu mjeru koja će ograničiti broj poruka poslanih nepoznatim osobama bez odgovora. WhatsApp time pokušava riješiti problem neželjenih poruka (primarno spama) ograničavanjem broja poruka koje pojedinačni korisnici i tvrtke mogu poslati nepoznatim osobama bez dobivanja odgovora. Novi sustav osmišljen je, navodi TechCrunch, kako bi se smanjila količina neželjenog sadržaja koji stiže u korisničke pretince.​

Novi sustav ograničenja

Sve poruke koje korisnici i tvrtke pošalju drugima ubrajat će se u novo mjesečno ograničenje, osim ako na njih ne dobiju odgovor. Na primjer, ako netko upozna novu osobu i pošalje joj tri poruke na koje ne dobije odgovor, te će se poruke uračunati u limit.​ Napasnicima i dosadnjakovićima, dakle, uskoro će na ovoj aplikaciji biti odbrojeni dani. Pravila će se odnositi i na poslovne račune, tj. bit će usmjerena na automatizirano slanje spam poruka korisnicima koji ne žele ili ne ostvaruju redovno komunikaciju s vlasnikom tog računa.

Iz WhatsAppa još nisu objavili koliki će točno biti limit, jer trenutačno testiraju različita ograničenja. Međutim, otprilike se zna kako će stvar funkcionirati. Jednom kad se korisnik približi ograničenju, aplikacija će mu prikazati skočni prozor s upozorenjem na to i brojem preostalih poruka koje može poslati prije negoli mu daljnja komunikacija bude blokirana – ili prije nego što dobije odgovor od sugovornika.

Testiranje ove funkcije započet će u više zemalja tijekom sljedećih tjedana. Prema kompaniji, prosječni korisnik najvjerojatnije neće dosegnuti postavljeni limit te iskustvo korištenja aplikacije u normalnim okolnostima neće biti narušeno.​