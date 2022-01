Drivvo - sve što je potrebno za praćenje troškova povezanih s vozilima

OSNOVNI PODACI Naziv Drivvo Namjena Praćenje troškova povezanih s vozilima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno / 72 kn godišnje (Pro)

Drivvo je potencijalno korisna aplikacija koja, ako je se redovito koristi, postaje sjajan način da se točno prate svi povezani troškovi s posjedovanjem vozila. Moguće je na jednostavan način kontrolirati potrošnju goriva, pratiti usluge održavanja, generirati izvješća i postavljati podsjetnike za važne događaje koji su vezani uz vozilo koje se prati.

Drivvo omogućuje bilježenje točenja goriva na temelju čega će se, između ostalog, generirati izvješća te grafikoni kako bi se dobio jasan pregled troškova. Osim toga, aplikacija omogućuje i izračun koliko još vozilo može prijeći kilometara prije nego što se mora ponovno posjetiti benzinska postaja.

Osim što prilično zgodno izgleda i što može poslužiti za praćenje troškova (kako potrošnje goriva tako i održavanja), poslužit će i za praćenje servisnih intervala uz podsjetnike (primjerice, kada je vrijeme da se obavi zamjena ulja). Dakako, tu su i brojne druge stvarčice.

Posebno je zgodno i to što je aplikacija lokalizirana, no da bi se lokalizirano sučelje kao i neke druge mogućnosti koristile, obvezno je otvoriti korisnički račun Osnovna inačica je besplatna, no zato oslabljena i prikazuje oglase, dok se za više mogućnosti valja odlučiti za izdanje Pro koje stoji 72 kn godišnje.