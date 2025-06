Non Stop Radio - elementarna aplikacija za slušanje radijskih postaja diljem svijeta

OSNOVNI PODACI Naziv Non Stop Radio Namjena Asketska aplikacija za slušanje internetskih radijskih postaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Ne može se reći da se Non Stop Radio razmeće raskošnim mogućnostima ili ogromnim brojem radijskih postaja koje je moguće slušati, nešto čime se mogu pohvaliti daleko poznatije i bolje opremljenim aplikacijama. No to ne znači da ova aplikacija neće pronaći svoje poklonike, pogotovo one koji su skloni minimalizmu.

Krasi je vrlo jednostavno i nimalo nametljivo sučelje unutar kojeg u glavnom prozoru dominiraju gumbi do osnovnih funkcionalnosti među kojima su najvažnije opće pretraživanje kataloga radijskih postaja, zatim opcije pretraživanja postaja po kategorija i opcija pregledavanja postaja po zemljama.

Nigdje nije navedena kvaliteta streaminga, ali je u opcijama moguće postaviti da se preferira viša razina kvalitete, no zato je podržana mogućnost castanja ili korištenja Bluetootha, a svakako je korisno i to što je postaje jednostavno moguće dodati u favorite kako bi ih se kasnije lakše pronašlo kao i podrška za Android Auto.

Osim toga, u prikazu reprodukcije neke postaje, uz to što je samu reprodukciju moguće pauzirati ili se kretati naprijed-nazad među postajama, tu je i ikona djeteline s četiri lista koja nasumično izabire neku postaju za reprodukciju. Uz to, tu je o opcija pokretanja Shazama kako bi se prepoznalo koja se pjesma trenutačno reproducira (premda će naslov i autor obično biti prikazan, no to ovisi o samoj radijskoj postaji).

Sve u svemu, riječ je o jednostavno, ali dovoljno funkcionalnoj besplatnoj aplikaciji koja omogućava da se na jednostavan način uživa u nekoj od brojnih radijskih postaja koje svoj program emitiraju u putem Interneta.