Feedly - organiziranje novosti iz brojnih izvora na jednom mjestu

OSNOVNI PODACI Naziv Feedly Namjena Moderan čitač RSS sadržaja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Feedly je zapravo tek nešto uglađeniji i pametniji čitač RSS sadržaja, a koji uredno organizira informacije i vijesti iz brojnih izvora na jednom mjestu. Internetski časopisi, blogovi, Youtube kanali i više od 40 milijuna drugih RSS kanala na dohvat su ruke putem ove aplikacije koja se može koristiti i besplatno premda postoje i moćnije naplatne inačice ovoga servisa..

Feedly izgleda odlično i nudi sve što je potrebno kako bi se uvijek pravovremeno dobile one informacije koje se želi dobivati. Sve počinje tako da se dodaju izvori od kuda će se prikazivati vijesti, a moguće je dodati i proizvoljne RSS kanale.

Osim toga, tu je i integracija Facebookom, Twitterom, Evernoteom, OneNoteom, Pinterestom, LinkedInom pa čak i IFTTT-om te Zapierom što značajno povećava načine na koje ga se može koristiti i, u konačnici, osigurava visoku razinu fleksibilnosti.

Zapravo, Feedly je odlično rješenje za sve one koji su se i do sada oslanjali na RSS sadržaj, a koji žele iskoristiti neke naprednije mogućnosti kako bi smanjili izloženost novostima i dobivali one informacije koje zapravo žele i to na jednom mjestu. Ukratko, ovo je odlična aplikacija za čitanje novosti prikupljenih diljem Interneta.