FlightAware - mega popularna aplikacija za praćenje letova i zračnog prometa

FlightAware je još jedan servis za praćenje zrakoplova u stvarnom vremenu koji svoju popularnost može zahvaliti činjenici da se ubraja među one koji pruža iscrpne i točne podatke, ali nudi i neke dodatne mogućnosti kao što je provjera kašnjenja zrakoplova…

OSNOVNI PODACI Naziv FlightAware Namjena Praćenje zrakoplova u stvarnom vremenu Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 48 kn godišnje

Servisi pa tako i aplikacije koje se specijaliziraju za praćenje zrakoplova u stvarnom vremenu pri čemu nude i brojne dodatke podatke o samome avionu i letu nisu već odavna ništa novo. FlightAware je još jedan takav servis koji se ubraja među ponajbolje i to s dobrim razlogom.

Naime, osim što nudi prilično precizne podatke za komercijalne letove diljem svijeta u stvarnom vremenu, moguće je pratiti i privatne i čarter letove, a tu je i mogućnost primanja obavijesti o statusu leta (polazak, dolazak, kašnjenje, otkazivanje, promjene informacije koji se tiču ukrcavanja na let i slično).

Osim toga, tu je i posebna mogućnost korisna onima koji se upravo spremaju na putovanje uz koju je vrlo lako doznati kasni li let te dobiti pregled odlazaka za svaku zračnu luku. Moguće je i zračne luke kao i same zrakoplove dodati u listu omiljenih (korisno za one koji često lete), a zrakoplove je moguće pratiti i prema registraciji, ruti, zrakoplovnoj kompaniji, broju leta i slično.

Dakako, letovi su prikazani na mapi koja je i inače tipična za aplikacije i servise ovoga tipa, a zgodan je i brzi statistički pregled putem kojega je moguće doznati koliko se u danom trenutku prati letova, koliko ih se pratilo tijekom zadnjih 24 sata i koliko se letova nalazi u bazi. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no prikazuje oglase, a njih se može riješiti godišnjom pretplatom od 48 kuna.