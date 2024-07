Focus Go – praktična mobilna galerija slika namijenjena ljubiteljima minimalizma

OSNOVNI PODACI Naziv Focus Go Namjena Jednostavna galerija slika Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Premda većina aplikacije ili softverske uratke nerijetko uspoređuje i ocjenjuje prema značajkama koje nude, to što je neka aplikacija raskošnije opremljena od druge, ne znači da je zapravo i bolja, a da je tome tako katkada mogu pokazati aplikacije baš kao što je Focus Go.

Naime, riječ je o galeriji slika no koja se ne razmeće raskošnim mogućnostima, nego se usredotočuje na one najvažnije značajke te performanse. Doista, ovdje nije riječ o posebno naprednoj aplikaciji, ali će se, gotovo je to sigurno, dopasti onima koji su i inače skloni minimalizmu.

Nakon instalacije i nakon što se aplikaciji dodijele potrebne dozvole, vrlo će brzo biti prikazane slike pohranjene na unutarnjoj memoriji telefona i to grupirane prema datumu snimanja, a onda je svaku sliku moguće individualno pregledavati te, nakon što se otvori, klizati lijevo ili desno i tako jednostavno pregledavati slike.

Ne nudi ugrađeni editor slika nego omogućava se uređivanje slike izvodi drugim aplikacijama, no zato je zumiranje slika odlično izvedeno i radi vrlo glatko, a tu je i mogućnost da se slika podijeli s drugima kao i da se dobije pregled osnovnih informacija o slici. Slike je moguće označiti favoritima, tu je i podrška za HDR prikaz, kao i neke opcije prilagođavanja sučelja i prikaza (u postavkama aplikacije).

Sve u svemu, oni koji traže stvarno jednostavnu, praktičnu i brzu galeriju slika za elegantno pregledavanje fotografija na svojem Android pametnom telefonu, a da za nju ne trebaju ništa platiti (moguće je autora podržati donacijom od 5,99 eura), upravo su je pronašli.