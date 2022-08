IMUSIC - besplatna glazbena streaming platforma s više od šest milijuna pjesama

OSNOVNI PODACI Naziv IMUSIC Namjena Glazbeni streaming servis Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Mnogo je načina na koji se danas može uživati u glazbi, a uz izdašnu ponudu komercijalnih streaming servisa, mogu se pronaći i brojne aplikacije za slušanje internatskog radija, kao i nešto manje poznate glazbene streaming platforme. U potonju skupinu spada upravo IMUSIC.

Riječ je armenijskom streaming glazbenom servisu koji u svojoj fonoteci nudi nešto više od šest milijuna pjesama, a iako je to smiješno malo u odnosu na, primjerice, SPotify koji nudi oko 70 milijuna pjesama, u ovome je slučaju prednost što ih se može slušati bez ikakve naknade i ograničenja (čak inicijalno nije potrebno ni otvoriti korisnički račun kako bi se glazba slušala).

Ponuda svjetske glazbe je relativno solidna no ne može se uspoređivati s popularnim komercijalnim servisima, dok se na ovome servisu u pravilu neće pronaći izvođači iz Hrvatske, pa to svakako valja imati na umu. S druge strane, sama aplikacija i svojim sučeljem i temeljnim mogućnostima zapravo ugodno iznenađuje (premda ima mjesta za poboljšanja).

Vrlo je lako ciljano tražiti i pronaći pjesme i omiljene izvođače, ali i preslušavati brojne playliste. Osim toga, IMUSIC nudi i nekoliko radijskih postaja, tu su i kanali s tematski probranom glazbe, a svakako je zgodno i to što je glazbu moguće slušati i prema raspoloženju, prema žanru te otkrivati i slušati glazbu na temelju favorita drugih korisnika.

Uz sve to, tu je i mogućnost uploada vlastite glazbe, stvaranje playlista (moguće je i zajednički stvarati playliste s prijateljima), a tu su i sve one druge mogućnosti koje se očekuje od jednog takvog servisa zajedno s podrškom za Android Auto. Jednako tako, IMUSIC će i preporučivati glazbu i to na temelju preferencija. Što se kakvoće zvuka tiče, ona je prihvatljiva kada se sve uzme u obzir (premda će ponešto varirati).

Od drugih zanimljivosti koje valja izdvojiti, tu je i nagradna igra. Naime, oni koji se vole igrati i pri tome su dobri poznavatelji glazbe, mogu se okušati u igri pogađanja glazbe i osvajati i različite nagrade. Ukratko, oni koji traže besplatan glazbeni streaming servis uz koji će možda otkriti i sasvim novu glazbu –upravo će u IMUSIC-u pronaći ono što su tražili