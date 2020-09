Kako digitalizirati stare fotografije kad se nema skener? Tu je PhotoScan!

Ova će aplikacija bilo koji pametni telefon pretvoriti u praktični fotoskener s kojim se onda može na relativno lagan način skenirati i digitalizirati slike iz starih fotoalbuma. Ne treba očekivati čuda, no rezultati skeniranja su većinom iznenađujuće dobri i skenirane slike ne traže ručnu doradu…

OSNOVNI PODACI Naziv PhotoScan Namjena Skeniranje fotografija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Riječ je o Googleovom fotoskeneru koji omogućuje skeniranje i spremanje vlastitih fotografija otisnutih na papiru i to tek pomoću ugrađene kamere na pametnom telefonu. Aplikaciju je iznimno lagano koristiti, dok joj je jedna od ključnih prednosti to što će izvesti određene korektivne zahvate na snimljenim (skeniranim) fotografijama.

Naime, ne samo da će se tako izbjeći onaj nezgodni odsjaj kada se kamerom snimaju razvijene fotografije (premda to prilično ovisi o samoj kvaliteti kamere kojom pametni telefon raspolaže), nego će aplikacija pomoći ispraviti fotografije i to posve automatski.

U suštini se to svodi na korekciju perspektive snimanja (skeniranja), a tu je i mogućnost automatskog izrezivanja slika koje se oslanja na detekciju rubova te automatsko zakretanje čime se osigurava da slike budu okrenute u pravom smjeru bez obzira na to kako su bile skenirane.

Sve počinje tako da se željena fotografija snimi, a zatim se s kružnicom u sredini zaslona naciljaju četiri puna bijela kruga koji će obično biti postavljeni u kutove slike koja je upravo snimljena. Ostalo će biti odrađeno automatski, no u svakome je trenutku moguće ponovno odrediti gdje se rubovi nalaze ako je slika bila previše odrezana.

PhotoScan, sasvim očekivano, odlično radi s aplikacijom Google fotografije i potiče se njezino korištenje, no to nije nužno ako se ne želi. Nema što, PhotoScan vrijedi imati pri ruci i to pogotovo onda kada se žele digitalizirati stare otisnute fotografije, a nema se na raspolaganju skener.