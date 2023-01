Kinomap - aplikacija koja vožnju sobnog bicikla i korištenje drugih sprava čini daleko zabavnijim

Vožnja sobnoga bicikla itekako zna biti dosadna, a ovo je jedna do aplikacija koja upravo to pokušava promijeniti. Naime, nudi velik broj videozapisa uz koje se može virtualno voziti rutama diljem svijeta i tako vježbanje bilo na sobnom biciklu ili traci za trčanje učiniti daleko zabavnijom…

OSNOVNI PODACI Naziv Kinomap Namjena Čini vožnju sobnoga bicikla zabavnijom Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

S nepovoljnijim vremenskim uvjetima, tako se i redovne tjelesne aktivnosti često premještaju u unutarnje prostore, a mnogi upravo za to koriste sobne bicikle, trake za trčanje i slične sprave. No, korištenje tih sprava nerijetko je iznimno dosadno, a to je nešto što ova aplikacija želi promijeniti.

Kinomap nudi više od stotinjak tisuća video zapisa snimljenih u više od 58 zemalja te tako omogućava da se virtualno vozi, trči ili vesla kroz brojne rute diljem svijeta i na taj se način vježbanje u zatvorenom prostoru učini dodatno zabavnijim.

Štoviše, aplikacija nudi i neke dodatne mogućnosti koje ne samo da podižu razinu zabave, nego pomažu i zadržati motivaciju pri vježbanju. Tako je tu mutliplayer podrška pa je virtualno voziti svoj sobni bicikl (ili drugu napravu) moguće s prijateljima i tako se natjecati i međusobno motivirati za nastavak tjelesne aktivnosti.

Naravno, aplikacija prati napredak i tu su svi oni statistički prikazi kakve bi se i očekivalo. Osim toga, Kinomap najbolje i najpreciznije radi uz senzore kadence, no ako ga se već nema, poslužit će i kamera ugrađena u pametni telefon.

Konačno, zgodan je i detalj mogućnost projekcije videozapisa na udaljeni zaslon uz pomoć web preglednika. Mogućnosti svakako ima još, a za puni doživljaj aplikacije potrebno je plaćati pretplatu koja godišnje stoji 75,28 eura.