Runna - pretvara pametne telefone u svojevrsne osobne trenere trčanja

OSNOVNI PODACI Naziv Runna Namjena Osobni trener trčanja za početnike i iskusne maratonce Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 124,99 eur godišnje (Premium)

Tjelesna aktivnost igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, a trčanje je jedan od najpopularnijih načina za postizanje bolje kondicije i općeg blagostanja. Ova aktivnost donosi brojne dobrobiti, jača srce i krvne žile, unapređuje funkciju pluća, pomaže u održavanju zdrave tjelesne mase te povećava otpornost organizma.

Ipak, mnogima trčanje može djelovati kao izazov ili nedostižan cilj, no zato postoje aplikacija baš kao što je Runna koja je osmišljena tako da put do osobnog cilja kao već iskusnog trkača ili onih koji se tek kane odvažiti na trčanje, učini bitno lakšim nudeći pritom prilagođene strukturirane programe trčanja.

Drugim riječima, aplikacija nudi personalizirane planove treninga koji su prilagođeni željenim ciljevima (iskusni mogu izabrati popularne utrke čak i u Hrvatskoj kao temelj pripreme), trenutačnom tjelesnom stanju i kondiciji, a zgodno je i to što će se planovi mijenjati i prilagođavati onako kako se napreduje. Upravo je to jedna od ključnih razloga zašto je prikladna i za one koji ste tek spremaju istrčati svojih prvih pet kilometara, kao i one koji mogu istrčati daleko ozbiljnije udaljenosti.

Osim toga, Runna nudi i programe snage, mobilnosti i pilatesa, a sve kako bi treniranje bilo cjelovitije te kako bi se prevenirale ozlijede koje su tipične kod trčanja, tu je i integracija s pametnim satovima (nudi sinkronizaciju treninga i praćenje napretka u stvarnom vremenu), a svakako je pohvalno i to što aplikacija obiluje brojnim edukativnim materijalima.

Štoviše, tu je i velika zajednica trkača koji koriste samu aplikaciju pa Runna ima i istaknuti društvenu komponentu zahvaljujući kojoj se korisnici međusobno mogu savjetovati, motivirati i pružati si poruku. Dakako, mogućnosti i detalja ima još mnogo, pa ovu aplikaciju svakako vrijedi probati, no na umu treba imati i da je za sve mogućnost potrebno plaćati pretplatu na izdanje Premium što stoji 124,99 eura godišnje.