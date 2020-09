Lako streamanje multimedije s pametnog telefona - BubbleUPnP

Premda pametni telefoni i aplikacije obično imaju ugrađenu mogućnost streamanje multimedijskog sadržaja na razne uređaje koji za to imaju podršku, katkada se valja okrenuti alternativnim rješenjima kao što je ova aplikacija koja se svrstava među najpopularnija rješenja za streaming sadržaja…

OSNOVNI PODACI Naziv BubbleUPnP Namjena Aplikacija za streamanje saržaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 37 kn

BubbleUPnP je popularna aplikacija za streamanje multimedijalnog sadržaja koji se nalazi na lokalnoj pohrani na Android telefonu, ali i na poznatim oblačnim servisima kao što su Dropbox ili Onedrive i to na uređaje koji podržavaju DLNA ili Chromecast. Moguće je streamati sadržaj i iz drugih izvora putem ugrađene opcije za dijeljenje kao što su web preglednici ili upravitelji datotekama.

Dakle, glazba, fotografije i videozapisi koji se nalaze na lokalnoj pohrani pametnog telefona bez poteškoća će se moći gledati i slušati na igraćim konzolama, pametnim televizorima, Chromecastu, HiFi uređajima, ali i na svim drugim uređajima koji su dostupni putem lokalne mreže i koji imaju odgovarajuću podršku (UPnP / DLNA).

Ključna je prednost to što sadržaj može biti gledan bez obzira na to je li odredišni uređaj podržava format koji mu se želi podvaliti budući da podržava transkodiranje multimedije (koristi FFmpeg). Naravno, tu je i čitav niz drugih zanimljivih mogućnosti i sitnica, pa svakako valja zaviriti u postavke same aplikacije, ali poigrati se i s dostupnim opcijama.

Osnovna je inačica besplatna no prikazuje oglase, a streamanje s Interneta je ograničeno na 30 minuta (po pokretanju aplikacije). Sve se to može spriječiti kupovinom licence koja stoji 37 kuna, pa svi koji traže rješenje za streamanje multimedije kad službeni način zakaže, u ovome bi mogli pronaći spas.