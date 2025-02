Mobilna aplikacija Apple TV odsad dostupna i na Androidu

Apple je nešto više od pet godina nakon lansiranja svoje usluge streaminga Apple TV+ napokon omogućio i korisnicima, koji nisu "zaključani" u njihovom ekosustavu, instaliranje aplikacije i gledanje dostupnih sadržaja – u obliku zasebne aplikacije za uređaje s Androidom. S Google Playa se tako na mobitele i tablete od sada može preuzeti aplikacija Apple TV, koja prvi put otvara pristup do njihovih video servisa i pretplata i "onom drugom" dijelu mobilnih korisnika, a ne samo onima koji su na iOS-u.

U zemljama gdje je Apple TV i inače dostupan, vlasnici uređaja s Androidom mogu se pretplatiti na streaming servis Apple TV+ ili pak kupiti MLS Season Pass, pretplatu na prijenose američke nogometne lige MLS (čija će nova sezona upravo započeti). Aplikacija je izrađena, kažu iz Applea, "od nule" kako bi bila usklađena s korisničkim iskustvom na Androidu, a novim pretplatnicima nudi se i besplatno probno razdoblje u trajanju od sedam dana.

Za nas i dalje isto

Što to, pak, znači za hrvatske korisnike, kojima Apple TV dosad nije bio dostupan redovnim putem? Praktički ništa, budući da se Hrvatska i dalje ne nalazi na popisu zemalja u kojima je otvoren pristup Appleovom streamingu. Prema službenim informacijama s Appleovih stranica, na našem je tržištu dostupna aplikacija Apple TV, no uz napomenu "synced videos only".

To u prijevodu znači da je možete preuzeti, kako s App Storea tako i sada s Google Playa, no kroz nju nećete moći gledati sadržaje iz iTunes trgovine, streamati Apple TV+ ili bilo koji njihov sadržaj. Moći ćete tek gledati, ako to baš želite, lokalno pohranjene nezaštićene sadržaje (bez DRM-a).

Službeno, dakle, Apple TV-a u Hrvatskoj i dalje nema, no to ne znači da se oni željni plaćanja pretplate od 9,99 dolara na mjesec ne mogu "snaći" te otvoriti račun u nekoj drugoj zemlji i tako dobiti pristup do ove usluge.