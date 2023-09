Lavanda Dry – suho pranje automobila aplikacijom možete naručiti na svoju adresu

OSNOVNI PODACI Naziv Lavanda Dry Namjena Naručivanje suhog pranja vozila Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Pranje automobila, ako to ne činite vlastoručno u svojem dvorištu, obično zahtijeva odlazak do autopraonice, čekanje na red, potom čekanje na obavljanje usluge i općenito je manje-više – gubitak vremena. No, s novom uslugom, koja je odnedavno dostupna u Zagrebu, to više ne mora biti tako. Mobilnom aplikacijom Lavanda Dry sada možete naručiti "odred za čistoću", koji će u željeno vrijeme doći na vašu adresu i urediti vam automobil bez narušavanja vašeg komfora ili trošenja vremena.

Tim stručnjaka pobrinut će se za unutarnje i/ili vanjsko pranje i čišćenje automobila, a sve će obaviti inovativnom metodom "suhog pranja", koja smanjuje potrošnju vode po jednom pranju za do 150 litara, u usporedbi s klasičnim pranjem. Ne ulazeći u samu tehnologiju pranja, čini se kako je upravo takvo rješenje, koje ne zahtijeva priključak na vodovodni sustav, idealno kako bi se automobil mogao oprati bilo gdje – pred vašom zgradom, na parkiralištu ili u blizini radnog mjesta.

Unutar aplikacije za naručivanje treba načiniti tek nekoliko koraka. Odabrati tip pranja (vanjsko, unutarnje ili komplet), potom odrediti lokaciju, vrijeme i odabrati način plaćanja (gotovina, kartice, ili virman za poslovne korisnike). Ovaj "Uber za pranje vozila" trenutačno usluge pruža samo na području Zagreba, ali najavljeno je širenje i na druge hrvatske gradove.

Kad je riječ o cijenama, one su usporedive s onima koje biste pronašli i u klasičnim autopraonicama. Kreću se od 14 € za samo unutarnje ili vanjsko pranje klasičnog automobila (26,50 € za komplet), nešto su više za SUV-ove, pa sve do 44,50 € za komplet pranje i čišćenje kombi vozila.