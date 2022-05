Merriam-Webster - mobilno izdanje slavnog rječnika engleskog jezika

OSNOVNI PODACI Naziv Merriam-Webster Namjena Mobilna inačica rječnika engleskog jezika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 25 kn godišnje (bez oglasa) / 65 kn (Premium)

Danas nikada nije bilo jednostavnije doći do definicija pojmova ili značenja riječi, no oni koji profesionalno koriste engleski jezik u govoru i pismu ili ga tek uče na višim razinama, rječnike kao što je ovaj koji dolazi od izdavača Merriam-Webster, i dalje nalaze neprocjenjivima.

Riječ je doista o slavnom rječniku američkog engleskog jezika, a njegova mobilna inačica nudi i čitav niz dodatnih zgodnih mogućnosti. Uz već sasvim uobičajenu mogućnost pretraživanja riječi (nije potrebno imati aktivnu internetsku vezu), tu je i leksikon sinonima kao i prikaz antonima za tražene riječi.

Zgodno je i to što je pretraživanje moguće izvoditi i glasovno, a jednako tako je korisno i to što je moguće čuti točan izgovor tražene riječi (američki engleski jezik). Tu su i primjeri rečenica s traženim riječima kako bi ih se naučilo koristiti u ispravnom kontekstu, kao i neke dodatne informacije poput one kada je riječ i u kojem značenju prvi put korištena.

Međutim, ono što je posebno korisno i istovremeno zabavno, svakako su dodatne stvarčice. Tako je tu riječ dana zajedno s pregledom dosadašnjih riječi dana, nekoliko igara koje pomažu graditi i proširivati vokabular, a tu je i indeks riječi koji je dostupan za pregledavanje na tablet računalima.

Uz ovo besplatno izdanje koje prikazuje oglase (njih se može riješiti plaćanjem pretplate od 25 kn godišnje), postoji i odvojeno izdanje Premium koje stoji 65 kuna s ponešto proširenim leksikonom sinonima te drugim dodatnim sadržajem.