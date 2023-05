Moj ZET – službena aplikacija ZET-a kroz koju je moguće kupiti karte za autobus, tramvaj i uspinjaču

OSNOVNI PODACI Naziv Moj ZET Namjena Službena mobilna aplikacija ZET-a Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Moj ZET je službena aplikacija ZET-a kojoj je trenutačno primarna namjena omogućavanje kupovine karata za autobuse, tramvaje i uspinjaču. Aplikacija je inicijalno bila dostupna samo za Android pametne telefone, no ubrzo je postala dostupna i inačica za iPhone, a najavljeno je da će se u budućnosti pojaviti i brojne druge mogućnosti.

Aplikacija je dostupna na dva jezika (hrvatskom i engleskom), a sve počinje registracijom s time da je taj korak moguće preskočiti ako se već ima ZET-ov korisnički račun dok je aplikaciju moguće koristiti i kao gost, ali tada neće biti omogućena kupovina karata. Nakon registracije i prijave u aplikaciju, potrebno je nadoplatiti račun kako bi se mogle kupovati pojedinačne karte.

Nadoplata se izvodi putem aplikacije i to putem kreditnih i debitnih kartica (sustav koristi CorvusPay), a jednom kad na računu ima dovoljno sredstava, ostaje samo izabrati vrstu karte ovisno o trajanju vožnje (moguće je kupovati više karata). Nakon odabira karte, pametnim telefonom se skenira QR kod u vozilu, a moguće je smartfon i prisloniti na naljepnicu s QR kodom (koristi se NFC).

Odmah nakon kupnje, karta je dostupna u aplikaciji i može je se prikazati kontroloru ako se to zatraži, a dobit će se i obavijest kad vremensko trajanje karte bude blizu isteka (20 posto). Omogućeno je i kupovanje mjesečnih i godišnjih karata (kupona), no za to je potrebno povezati svoj korisnički račun sa svojim podacima u ZET-u što se može napraviti isključivo putem web portala.

Sama aplikacija zasad još prikazuje prometne obavijesti, no najavljeno je će aplikacija u budućnosti dobiti i druge mogućnost kao što je planiranje putovanja, provjeru voznog reda te praćenje pozicija vozila u stvarnom vremenu.