Muviz Edge - oživjet će zaslone Android telefona efektima sinkroniziranima s glazbom

OSNOVNI PODACI Naziv Muviz Edge Namjena Alternativni AOD zaslon i animacije ruba zaslona Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / 5,49 eur (Premium)

Značajku Always On Display ili kraće AOD mnogi koriste na svojim pametnim telefonima kako bi dobili brzi pregled obavijesti i drugih informacija, a da ne moraju nužno uključiti zaslon pametnog telefona dodirom ili da ga otključaju. Muviz Edge je zanimljiva aplikacija koja takvu značajku proširuje i uvodi i neke dodatne mogućnosti.

U suštini, Muviz Edge nudi mogućnost primjene efekata animacije rubova pametnog telefona (Edge Lights) i na onim telefonima gdje to nije omogućeno kroz već ugrađeni softver, te su tu i različiti dizajni AOD zaslona koje je, da bi stvari bile još bolje, moguće dodatno prilagođavati i podešavati (definirati željene elemente, određivati pozadine, boje i štošta drugo).

No, ono zbog čega mnogi ovu aplikaciju koriste, činjenica je da nudi proširenu mogućnost animacija ruba zaslona i to tako da animacija bude usklađena s glazbom koja se reproducira i to ne nužno na samom pametnom telefonu (aplikaciji je potrebno dati prava pristupa mikrofonu) kroz poznate glazbene aplikacije.

Mogućnost ima još, ali na umu treba imati i da se moraju aplikaciji dati i odgovarajuća prava, a to je nešto što se nekima možda neće pretjerano sviđati. Ipak, efekti koje Muviz Edge nudi te relativno visoka razina fleksibilnosti ovu aplikaciju čine itekako zanimljivom, a veći dio je sasvim besplatan. Doduše, tu je i izdanje Premium uz koja se za 5,49 eura jednokratno dobivaju dodatne mogućnosti kao što je, na primjer, mogućnost uređivanja svih dostupnih AOD-ova.