Naviki - jedna od najpopularnijih navigacija za vožnju biciklom

Aplikacije za navigaciju dominantno su namijenjene korištenju tijekom vožnje automobila, no ovo je navigacijska aplikacija koja će najviše od koristi biti onda kada se vozi bicikl. Uz to što može poslužiti kao osnovni ciklokompjuter, ističe se mogućnošću planiranja i određivanja ruta…

OSNOVNI PODACI Naziv Naviki Namjena Navigacija za vožnju biciklom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 29 kn po modulu

Naviki je jedna od najpoznatijih, ali i najpopularnijih aplikacija među ljubiteljima vožnje bicikla i to s prilično dobrim razlogom. Naime, omogućava prilično jednostavno planiranje rute koja je prilagođena upravo vožnji biciklom, a ističe se i činjenicom da nudi klasičnu glasovnu turn-by-turn navigaciju upravo za bicikle (glasovne upute nisu dostupne u besplatnoj inačici).

Kod planiranja rute mogu se dobivati i potencijalno korisne informacije, a moguće je i birati između više različitih tipova mapa dok je kod planiranja rute moguće birati između različitih aktivnosti i namjena. Primjerice, je li se rutom prolazi svakodnevno ili se na vožnju biciklom kreće zbog zabave i čistog užitka.

Osim toga, Naviki će poslužiti i kao osnovni ciklokompjuter budući da prikuplja i prikazuje niz tipičnih informacija kao što je, primjerice, brzina kretanja. Vožnja biciklom može biti zabilježena, a kasnije se mogu pregledavati razni statistički podaci.

Naviki je postao popularan među ljubiteljima vožnje bicikla i zbog činjenice da se često organiziraju razna natjecanja kojima se potiče zdrav život upravo kroz vožnju bicikla. Osnovna inačica Navikija je besplatna, ali i prilično ograničena dok se za njegove ključne mogućnosti mora plaćati. Da bi stvar bila gora, plaćaju se pojedini moduli (sve se kupuje putem aplikacije).

Tako, primjerice, modul za glasovnu navigaciju stoji 36 kuna, vrste planiranja ruta od 29 do 36 kuna, podrška za offline mape 36 kuna, podrška za spajanje fitness uređaja 15 kuna i tako dalje. No to ne znači da je osnovna besplatna inačica beskorisna, ona itekako nudi dovoljno mogućnosti da bi je svima onima kojima je bicikl osnovno prijevozno sredstvo trebali barem iskušati.