Network Utilities - kolekcija mrežnih alata za sistemske inženjere, administratore i mrežaše

Network Utilities je, baš kao što se to već prema samom nazivu aplikacije može zaključiti, praktična kolekcija raznovrsnih mrežnih alata koji obično u svojoj svakodnevici koriste mrežaši, sistemski administratori i inženjeri, ali i svi drugi koji moraju dijagnosticirati računalne mreže…

OSNOVNI PODACI Naziv Network Utilities Namjena Praktična kolekcija mobilnih mrežnih alata Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / 41 kn

Network Utilities nije ni prva ni zadnja kolekcija mrežnih alata, no svakako se svrstava među najpopularnije. To definitivno ne može zahvaliti vizualno privlačnom sučelje, ali to ni nije preduvjet uspjeha aplikacija ovoga tipa budući da je publika na koju cilja vrlo specifična.

S druge strane, dobar dio IT profesionalaca je cijeni zato što nudi set alata koji ima svakodnevno mogu zatrebati u dijagnosticiranju rada računalnih mreža, ali i više od toga. Primjerice, osnovni prikaz aplikacije je podijeljen na prikazivanje osnovnih podataka o mreži na koju je pametni telefon spojena, zajedno s jednostavnim analizatorom bežičnih mreža.

Kada se otvori glavni izbornik, na raspolaganje će se dobiti čitav niz uobičajenih mrežni alata kao što je onaj za otkrivanje uređaja u mreži, alat za skeniranje portova, traceroute, ping, DNS, whois, IP kalkulator, WOL, Nonjour preglednik, klijent za telnet i SSH, te drugi alati.

Sami alati nisu posebno rafinirani, ali svoj će posao odraditi korektno u onoj mjeri u kojoj je to moguće na Android telefonima. Ukratko, Network Utilities je aplikacija koju itekako vrijedi imati pri ruci kada se mora raditi s računalnim mrežama, a još je bolje to što je besplatna (ako se mogu tolerirati oglasi). Oni koji se oglasa želi riješiti, to mogu kupovinom aplikacije za 41 kunu.