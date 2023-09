Omnivore - omogućava da se sadržaji s web stranica zabilježe i pročitaju kasnije

Katkada se jednostavno nema vremena da se neki podulji članak pročita u trenutku kada se na njega naišlo, a tu uskaču aplikacije poput ove koje omogućavaju da se takav sadržaj zabilježi i jednostavno se pročita kasnije kad se za to vremena ima…

OSNOVNI PODACI Naziv Omnivore Namjena Čitanje internetskog sadržaja s odgodom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Hiperprodukcija sadržaja skupa s činjenicom da se u današnje digitalno i užurbano doba ima sve manje vremena da bi se isti taj sadržaj konzumirao, doveo je do toga da se stvorio prostor za aplikacije kao što su Pocket ili Instapaper koje omogućavaju da se sadržaj poput novinskih članaka jednostavno zabilježi i onda pročita kasnije kad se za to ima vremena.

Omnivore je još jedna takva aplikacija (i servis). Otvorenog je koda što će nekima sigurno biti vrlo zanimljivo i važno, a svakako je dobro to što nudi sve kako bi se članci s web stranica jednostavno pospremili i mogli pročitati kasnije (postoje posebna proširenja za popularne web preglednike na desktopu, dok se na pametnim telefonima željeni sadržaj samo treba podijeliti s Omnivoreom).

Doduše, nudi i neke dodatne zanimljive mogućnosti. Jedna od tih je opcija da se napravi osobna biblioteka za newslettera pa, umjesto da ih se dobiva na svoj račun e-pošte, može ih se primati izravno u Omnivoreov inbox, a onda ih pročitati onda kada se to želi i, kao dodatni bonus, riješiti se gužve u pravom inboxu svoje osobnog računa e-pošte. Za to je potrebno napraviti adresu e-pošte (samo se klikne na profilnu sliku i potom na Emails).

Osim toga, zgodno je i to što je pri čitanju sadržaja moguće dodavati bilješke, tu su i određene organizacijske značajke (nudi podršku za dodavanje oznaka, korištenje filtera i pretraživanje), tu je i podrška za TTS (text-to-speech) no koja je dostupna samo u aplikaciji za iOS te još pokoja sitnica. Kako je riječ o aplikaciji otvorenog koda, može je se koristiti besplatno, no donacije su svakako dobrodošle kako bi se projekt održavao na životu.