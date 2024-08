Opera One – Sasvim drugačiji preglednik stigao na iOS

OSNOVNI PODACI Naziv Opera One Namjena Internetski preglednik Android Nema iOS App Store Cijena Besplatan

Opera je lansirala svoj potpuno novi internetski preglednik Opera One, s kojim želi promijeniti paradigmu oko toga kako mobilni preglednici trebaju izgledati i koje funkcije mogu nuditi. Na mobilnu je inačicu prenesena vizualna estetika postojećeg istoimenog eksperimentalnog preglednika za stolna računala, a prvi put na male ekrane donosi potpuno minimalističko sučelje i brojne dodatke ugrađene izravno u preglednik, kakve ostali konkurenti ne nude.

VPN i adblocker

Opera One pozicionira se kao zamjena za defaultni Safari na iOS-u i cilja primarno na korisnike u Europi, kojima Apple mora omogućiti slobodan izbor preglednika pri postavljanju uređaja. Izrađena je na Appleovom WebKitu, no za razliku od ostalih nudi potpuno full-screen iskustvo surfanja. Donja traka izbornika i tražilica pojavljuju se samo kad se prstom po ekranu povuče prema dolje (no, to je samo jedna od tri mogućnosti navigacije, koje sam korisnik može odabrati).

Mogućnosti umjetne inteligencije duboko su utkane u Operu One. Ističu se u brzim i relevantnim prediktivnim prijedlozima pojmova pri pretraživanju, ponudi sadržaja na početnom ekranu (vijesti, sportskih rezultata, savjeta) personaliziranih za svakog korisnika, a tu je i GenAI dodatak. Tako Opera One može poslužiti i kao osobni asistent, ima ugrađen chatbot Aria, ali i izravnu vezu s Googleovim alatom za generiranje ilustracija Imagen2.

Da bi ponuda bila zaokružena, Opera One nudi i ugrađeni, nativni i besplatni adblocker, kao i VPN rješenje za enkripciju prometa.