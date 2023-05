Parsnip - popularna aplikacija za one koji žele naučiti kuhati

OSNOVNI PODACI Naziv Parsnip Namjena Aplikacija koja podučava kuhanje Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Mnogi imaju neopravdan strah od kuhanja, no jednom kada otkriju sve draži pripreme jela uz brojne maštovite recepte, ubrzo zavole kuhanje do te razine da im se kulinarske vještine mogu početi mjeriti s velikim kuharima. Doduše, svaki je početak težak, a Parsnip je aplikacija koja to želi promijeniti.

Naime, riječ o edukativnoj aplikaciji koja omogućava i totalnim početnicima da kroz za njih prilagođene lekcije relativno brzo ovladaju osnovnim kulinarskim vještinama, a onda da ih kasnije proširuju. Potonje zapravo znači da i oni koji se već dobro snalaze u kuhinji mogu naučiti nešto novo ili proširiti već postojeće vještine (na početku je potrebno odrediti samo procijenjenu razinu kulinarskog znanja).

Zanimljivost je da Parsnip nudi mnoštvo kvizova kroz koje se mogu učiti brojni trikovi i kulinarske tajne, kao i prepoznavati namirnice te štošta drugo što je u konačnici potrebno kako bi se postalo pravim majstorom kuhinje. Naravno, ponuđeni recepti objašnjeni su korak po korak, a tu su i druge stvarčice kao što je generiranje popisa za kupovinu.

Ukratko, Parsnip je zgodno osmišljena aplikacija koja će pomoći da se na različite načine izbruse kulinarske vještine ili da ih se počne učiti iznova, a može poslužiti i da se otkriju neki zanimljivi recepti. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je posve besplatna.