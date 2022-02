Planta - mobilni botaničar koji pomaže oko redovite brige za biljke

Riječ je o jednoj od najpopularnijih aplikacija koja se specijalizira za brigu o biljkama. Konkretnije, pomaže pri redovitoj brizi za biljke i pri tome podučava kako svoje biljke pravilno održavati kako bi one što dulje ostale zdrave i na životu…

OSNOVNI PODACI Naziv Planta Namjena Pomaže oko brige za biljke Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 295 kn godišnje (Premium)

Mnogi vole svoje domove, kuće i okućnice urediti raznovrsnim biljem, ali to ujedno znači i da biljkama treba posvetiti i određeno vrijeme ako se ne želi da relativno brzo uvenu. Onima kojima to potencijalno može predstavljati izazovan zadatak i ne samo da nisu sigurnu koje biljke imaju, nego ni kako se točno brinuti o njima, ova će aplikacija itekako dobro doći.

Naime, Planta je svojevrsni mobilni botaničar koji će korak po korak objašnjavati kako se točno brinuti o raznovrsnim biljkama, a ako se kojim slučajem dosta ne zna o kojoj je biljci uopće riječ, nudi ugrađenu mogućnost prepoznavanja biljaka.

Same preporuke koje aplikacija pruža prilagođene su razini poznavanja biljnoga svijeta, što samo znači da je podjednako prikladna za one koji o biljkama i brizi za biljke ne znaju gotovo ništa, ali i onima koji već imaju iskustva. No, možda su se našli u situaciji da ne znaju kako se ukoštac primiti s nekom od biljnih bolesti pa će im dobro doći preporuke koje će biljke izliječiti.

Uz identifikaciju biljaka, tu je i ugrađen alat za mjerenje razine svjetlosti kako bi se odredilo dobiva li biljka preporučene količine svjetlosti. Osim toga, jedan od ključnih elemenata Plante jest i činjenica da nudi pametne podsjetnike koji će na vrijeme podsjećati kada je vrijeme da se biljka zalije vodom, dohrani, očisti i slično.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali zato prilično ograničena (besplatna varijanta nudi samo podsjetnike za zalijevanje), dok se za sve mogućnost mora plaćati godišnja pretplata za izdanje Premium koje stoji 295 kn godišnje.