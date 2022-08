RandomWalking - otkrivanje zanimljivosti u blizini koje se može obići pješice

Riječ je o aplikaciji koja će se ponajprije dopasti ljubiteljima boravka na otvorenom i to posebice šetnje. Naime, omogućava da se u bilo kojem trenutku otkriju zanimljivosti koje vrijedi posjetiti, a do kojih se može doći pješice…

OSNOVNI PODACI Naziv RandomWalking Namjena Otkrivanje zanimljivosti - hodanjem Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Za razliku od drugih klasičnih aplikacija za navigaciju bilo da je se vozi automobilom, vozi bicikl ili automobil, RandomWalking je ponajprije namijenjen ljubiteljima hodanja koji žele na taj način otkrivati zanimljivosti u blizini koje potencijalno vrijedi posjetiti.

Zamisao je zapravo vrlo jednostavna; aplikaciju samo valja pokrenuti gdje god se nalazili, a aplikacija će početi s navođenjem do nasumično odabrane zanimljivosti u blizini pa samo valja pratiti strelicu kako bi se došlo do odredišta (aplikacija se oslanja na GPS).

Sve dok se do odredišta ne stigne neće se znati o kojoj je zanimljivosti riječ, a aplikacija će dati do znanja kada se do njega stigne. Doduše, za one nestrpljive i nesklone iznenađenjima, postoji mogućnost da se unaprijed otkrije do čega aplikacija navodi pa onda i mogućnost da se navigacija do tog odredišta – preskoči.

Kako bi se dobio dodatni poticaj za hodanje i otkrivanje zanimljivih mjesta, svaki put kada se posjeti neka od atrakcija, skupljaju se bodovi. Dakako, tu je i izražena društvena nota, pa je otkrivene zanimljivosti moguće podijeliti s drugima, a potiče se i fotografiranje zanimljivosti.

Aplikacija trenutačno u svojoj bazi ima nešto više od deset tisuća gradova s nešto više od pola milijuna točaka od interesa. Drugim riječima, RandomWalking je zgodno osmišljen način da se hodanjem otkrivaju brojne prirodne, povijest i arhitekturalne zanimljivosti. Aplikacija je besplatna, ali se prikazuju oglasi.