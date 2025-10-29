Sound meter - pretvara pametne telefone u praktične mobilne mjerače glasnoće zvuka

Riječ je o aplikaciji koja omogućuje mjerenje razine zvuka u decibelima i zvučnog tlaka (SPL), i to putem mikrofona ugrađenog u pametni telefon. Premda se ne može uspoređivati s profesionalnim mjeračima, svoj posao obavlja sasvim korektno…

OSNOVNI PODACI Naziv Sound meter Namjena Pretvara smartfon u mjerač razine zvuka Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,49 eur

Sound meter je aplikacija za Android pametne telefone koja će smartfone pretvoriti mobilne mjerače razine zvuka omogućujući precizno mjerenje glasnoće buke i zvuka u okruženju koja će biti izražena u decibelima (dB). Doduše, odmah valja reći da mobilni mikrofoni nisu laboratorijski kalibrirani i da ne mogu zamijeniti profesionalne mjerače, ali ova će aplikacija poslužiti svojoj svrsi.

Sučelje aplikacije je vrlo jednostavno i funkcionalno, a njime dominira kružni mjerač koji u stvarnom vremenu prikazuje trenutnu razinu zvuka. Osim toga, tu je i linijski graf koji bilježi promjene u razini zvuka tijekom vremena pa će aplikacija poslužiti za analizu okoline, testiranje akustike prostora ili praćenje razine buke u prometu, na gradilištima ili tijekom nekog događaja.

Tu je i mogućnost interpretacije izmjerenih vrijednosti prikladne za početnike pa se uz brojčane podatke prikazuju i pojednostavljene opisne oznake, a svakako je dobro i to što će aplikacija jasno naznačiti da je razina glasnoća zvuka prešla sigurnu granicu, kao i to što aplikacija nudi i kalibraciju (kvaliteta mjerenje uvelike ovisi o kvaliteti mobilnog mikrofona).

Sound meter nudi i pohranu povijesti mjerenja pri čemu će biti uključeni podaci o samoj razini zvuka, ali i sam zvučni zapis, pa je sve moguće analizirati kasnije ili se poslužiti pohranjenim podacima za u svrhu dokumentiranja. Naravno, tu su i drugi detalji i praktične sitnice, a aplikacija se može koristiti besplatno ako se mogu tolerirati oglasi, no njih se može riješiti plaćanjem 5,49 eura.