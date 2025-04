Spck Editor - omogućuje pisanje, uređivanje i upravljanje programskim kodom na smartfonu

OSNOVNI PODACI Naziv FakeOut Namjena Otkrivanje lažnog sadržaja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 2,12 eur mj (Standard), 5,18 eur mj (Gold)

Premda pametni telefoni nisu baš najpraktičniji ili najprikladniji uređaji za redovito pisanje koda (tablet računala su nešto bolja, no i dalje daleko od idealnog), to ne znači da se pisati, uređivati ili popravljati programski kod ne može u pokretu, a upravo to dokazuju aplikacije baš kao što je Spck Editor.

Riječ je o relativno sposobnom mobilnom programerskom editoru koji je naglašeno namijenjen web programerima pa je sposoban automatski dovršavati kod za JavaScript, TypeScript, JSX, TSX, HTML i CSS, dok će bojati kod za Python, Ruby, Go, Java, Kotlin, C, C++, C#, PHP, Rust i brojne druge jezike.

Nudi i integraciju s Gitom s time da podržava slavna rješenja i repozitorije kao što su GitHub, GitLab i Bitbucket pri čemu podržava upravljanje granama, povlačenje i slanje promjena, pregled povijesti i razlika u kodu (nudi i diff view), a zgodno je i to što nudi pregled HTML i Markdown datoteka izravno u editoru (sve dobro izgleda i na tablet računalima).

Osim toga, dobro je i to što nudi i asistenciju umjetne inteligencije pa uz nju može dovršavati programski kod, ali i zatražiti objašnjenja koda. S druge strane, mnogima će vjerojatno smetati činjenicu da ne nudi terminal, a iako nudi stvaranje te uvoz i izvoz projekata, treba biti oprezan s datotekama koje će biti pohranjene na unutarnjoj memoriji telefona.

Bilo kako bilo, oni koji traže korektan mobilni editor koji omogućava relativno ugodno programiranje na pametnim telefonima ili tablet računalima, svakako bi ovome mogli dati priliku. Onima kojima se dopadne, za sve će mogućnosti morati plaćati pretplatu od 2,12 eura mjesečno za varijantu Supporter do 5,18 eura mjesečno za izdanje Gold.