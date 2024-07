CodeSnack IDE - mobilni editor specifično namijenjen razvojnim inženjerima

OSNOVNI PODACI Naziv CodeSnack IDE Namjena Pregled informacija o mobilnoj i wifi mreži Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 54,28 eur godišnje

CodeSnack IDE zgodno je osmišljen mobilni editor namijenjen programerima koji za cilj ima samo jedno, omogućiti svima onima koji to moraju da što bezbolnije je to moguće ispisuju programski kod izravno na svojim pametnim telefonima ili tabletima. Dakako, da bi programiranje u hodu doista učinio podnošljivijim, nudi i niz praktičnih značajki.

Prije svega nudi podršku za 18 programskih jezika, a svakako je dobro i to što nudi podršku za automatsko dovršavanje koda, kao i to što će sintaktičke greške u kodu biti označene (slično kao što je to i uobičajeno kod klasičnih razvojnih sučelja). Osim toga, podržava i pomoć pri pisanju koda uz GPT, a tu je i šačica raznovrsnih predložaka za brzi početak programiranja, podrška za GIT, podrška za instalaciju potrebnih modula, podrška za SFTP, ugrađeni (Linux) terminal, podršku za hardverske tipkovnice i doista štošta drugo.

Sve počinje tako da se otvori korisnički račun (na umu treba imati da je za rad aplikacije potrebno imati aktivnu internetsku vezu), a nakon što se aplikacija pokrene, moguće je ili započeti novi projekt ili uvesti postojeći (u radnom je prostoru moguće otvoriti i niz već pripremljenih primjera). Osim toga, zgodno je i to što CodeSnack IDE može poslužiti i za učenje i vježbanje programiranja.

Naime, Library je poseban dio s čitavim nizom lekcija za programiranje kroz koje je moguće naučiti ili ponoviti određene koncepte. Osnovna inačica CodeSnack IDE-a može se koristiti besplatno, ali je to izdanje ograničeno mogućnostima dok je za sve što ovaj zanimljivi mobilni editor za programere može ponuditi potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 54,28 eura ili svaki mjesec izdvojiti 5,31 euro.