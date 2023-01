Toomics - još jedna platforma za webtoonove kojoj popularnost polagano raste

Webtoonovi su digitalni stripovi posebno popularni u Južnoj Koreji odakle izvorno i potječu, no vrlo brzo su stekli popularnost diljem svijeta. Toomics je još jedna platforma koja omogućava legalno čitanje webtoonova kroz svoju službenu aplikaciju…

OSNOVNI PODACI Naziv Toomics Namjena Platforma za webtoonove Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 51,63 eura godišnje

Webtoon je složenica nastala spajanjem riječi web i cartoon, a zapravo označava vrstu digitalnog stripa koji je nastao i razvija se u Koreji. Nimalo neočekivano, webtoonovi su se vrlo brzo popularizirali i diljem svijeta premda najviše dominiraju u zemlji iz koje potječu, a trenutačno postoji niz platformi putem kojih je moguće na legalan način uživati u ovoj vrsti stripa.

Toomics je još jedna takva platforma, pa svi koji traže još jedan izvor ove vrste digitalnog stripa, svakako bi trebali provjeriti što im može ponuditi. Sama se platforma koristi kroz službenu aplikaciju koja zapravo nudi sve što je potrebno kako bi se stripovi mogli čitati na pametnim telefonima.

Dio je stripova moguće čitati besplatno (nije nužno otvoriti korisnički račun ali je to svakako preporučljivo), dok je za neograničeno čitanje potrebno je plaćati pretplatu koja godišnje stoji 51,63 eura (stripovi su dostupni na engleskom jeziku). Ugoda čitanja dostupih stripova je prilično visoka i tu zapravo nema posebnih zamjerki, no to je i bilo očekivano.

Sama aplikacija nema nekih posebno naprednih mogućnosti, ali je stripove moguće dodavati u favorite, aplikacija pamti što se zadnje čitalo pa je lako nastaviti s čitanjem kasnije i pronalaziti nove epizode koje se obično objavljuju svaki tjedan, a tu su i neke druge sitnice.