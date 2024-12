Tune.fm - platforma za streaming glazbe koja nudi podršku nezavisnim umjetnicima

Stvaranje glazbe nije lako, a još je teže ugodno živjeti od nje. Ovo je platforma za streaming glazbe koja je namijenjena i onima koji stvaraju glazbu i onima koji je uživaju slušati, no koja nudi podršku upravo umjetnicima i pomaže im ostvariti zaradu…

OSNOVNI PODACI Naziv Tune.fm Namjena Platforma za ljubitelje stvaranja i slušanja glazbe Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Tune.fm nešto je manje poznata platforma za streaming glazbe koja, za razliku od većine drugih sličnih platformi, nastoji drukčijim pristupom pokušati promijeniti glazbenu industriju te omogućiti onima koji glazbu stvaraju, i to pogotovo nezavisnim umjetnicima, da ostvare višu zaradu nego što bi to mogli kroz izdavačke kuće.

Pritom se oslanja na blockchain tehnologiju, a ujedno omogućava da svima onima koji uživaju u glazbi i žele pronaći nešto novo i svježe što inače ne mogu možda naći na dobro poznatim drugim streaming platformama i aplikacijama, to mogu upravo putem ove aplikacije.

Sve počinje tako da se mora otvoriti korisnički račun pri čemu treba izabrati vrstu računa (netko tko sluša, umjetnik, glazbenik ili glazbena skupina i slično), a nakon što se u aplikaciju prijavi, proći će se kroz vrlo kratki vodič da se upozna s temeljnim mogućnostima koje aplikacija (i platforma nudi).

Naravno, ključna je prednost za većinu korisnika to što se putem nje može pronaći mnoštvo glazbe (većinom će to biti elektronička glazba), a sve je uredno razvrstano prema kategorijama, glazbenicima, a tu je i prikaz na mapi putem koje je moguće prikazivati samo glazbu i glazbenike iz određene zemlje ili regije. Sve u svemu, ovo je još jedna aplikacija koju svi ljubitelji glazbe, bez obzira na to je li samo slušaju ili stvaraju, trebali iskušati.