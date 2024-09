Američki glazbenik obogatio se prevarom – njegovu AI glazbu "slušali" njegovi botovi

Glazbenik Michael Smith iz američke savezne države Sjeverne Karoline dosjetio se kako bi, uz pomoć umjetne inteligencije, mogao zaraditi daleko više nego od redovnog bavljenja produkcijom glazbe. On je, naime, prvo uz pomoć generativne umjetne inteligencije stvorio stotine tisuća pjesama, pa ih plasirao na servise poput Spotifya, Apple Musica i Amazon Musica. No, plasiranje AI glazbe nepoznatog autora i upitne kvalitete neće samo po sebi privući slušatelje, no za taj izazov Smith je imao novo rješenje, također potpomognuto računalnom tehnologijom.

AI svira, botovi slušaju

Osim što je producirao i distribuirao vlastitu AI glazbu, kreativni je glazbenik izradio i složene računalne botove, kojima je lažirao preslušavanje glazbe, napuhavajući tako broj slušanja svojih skladbi – najvažniju metriku kod glazbenog streaminga, koja određuje i zaradu autora. Za te je svrhe, navodno tijekom čak sedam godina, kreirao tisuće lažnih korisničkih računa, kojima je upravljao njegov računalni program. Ti su računi konstantno "preslušavali" njegov glazbeni katalog, "nabijali" mu statistiku, a usput lažirali lokacije, varirali pjesme koje "slušaju" i na razne druge načine izbjegavali da ih streaming platforme otkriju kao prevarantske.

Ispočetka, prije pojave AI generatora glazbe, Smith je na platforme postavljao maleni katalog vlastitih skladbi, pa na isti način umjetno povećavao broj preslušavanja. No, potom je, 2018. godine, ostvario partnerstvo s jednim direktorom kompanije za automatsko generiranje glazbe i jednim glazbenim producentom (identiteti im nisu otkriveni), pa je počeo stvarati daleko veću količinu pjesama. U početku su njegove pjesme bile umjetno preslušavane i do više od 660.000 puta na dan, a do ove godine zabilježio je ukupno oko 4 milijarde preslušavanja i prihode od tantijema na razini od preko 10 milijuna dolara.

Možda i 20 godina zatvora

Sve to donijelo mu je i optužnicu, podignutu ovog tjedna, koja opisuje ovu jedinstvenu shemu za napumpavanje statistike na glazbenim servisima. Tužitelji su se u istrazi poslužili i njegovim porukama elektroničke pošte, koje je razmjenjivao sa suradnicima pri, primjerice, kreiranju sofisticiranih sustava za izbjegavanje mehanizama zaštite od prevare na glazbenim servisima.

"Putem svoje drske prevarantske sheme, Smith je ukrao milijune u tantijemama koji su trebali biti plaćeni glazbenicima, tekstopiscima i drugim nositeljima prava čije su pjesme legitimno emitirane", poručio je javni tužitelj. Smith je ovoga tjedna uhićen i priveden pred suca. Bude li osuđen za prevaru, urotu i pranje novca, mogao bi iza rešetaka provesti i do 20 godina.