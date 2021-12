Untappd - društvena mreža za ljubitelje piva i one koji će to postati

Ovo je slabo alkoholno piće jedno od najpopularnijih u svijetu, pa ni ne čudi da postoji čitav niz aplikacija koje pomažu ljubiteljima piva i onima koji će to tek postati da se međusobno povezuju i otkrivaju ukusno pivo u svojoj blizini. Untappd je neupitno najpopularnija takva aplikacija…

OSNOVNI PODACI Naziv Untappd Namjena Aplikacija za ljubitelje piva Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

Pivo se oduvijek svrstavalo među najpopularnijih slabih alkoholnih pića u svijetu, a unazad je nekoliko godina ono postalo iznimno popularno i među na domaćem terenu pojavom i popularizacijom mikropivovara te pogotovo zanatskog piva (craft beer).

Stoga uopće ne treba čuditi da se u službenim trgovinama aplikacija mogu pronaći i aplikacije kao što je Untappd. Riječ je o svojevrsnoj društvenoj mrežu koja za cilj ima povezivati ljubitelje piva te pomoći im otkriti mjesta gdje se može uživati u kvalitetnom pivu gotovo bilo gdje u svijetu.

Drugim riječima, ova aplikacije ne samo da može poslužiti kako bi se pronašlo gdje se u blizini može popiti dobro pivo, nego potiče i na stvarno i virtualno druženje među prijateljima. Putem aplikacije se može prijaviti kada se stigne na neko od mjesta gdje se proizvodi i toči dobro pivo, a onda ostaviti i recenziju te pivo ocijeniti.

Osim toga, moguće je pregledavati i ponudu piva zajedno s cijenama, a zgodno je i to što je moguće potražiti specifičnu vrstu piva i otkriti gdje se ono toči u blizini. Naravno, tu su i brojne druge mogućnosti, pa se Untappd jednostavno nameće kao ponajbolja aplikacija za ljubitelje piva i one koji će to postati.

Na mu samo valja imati da, bez obzira na to što se pivo smatra slabim alkoholnim pićem, sva alkoholna pića treba konzumirati s mjerom i oprezno.