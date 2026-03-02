Vozni red vlakova - domaća aplikacija koja nudi informacije o prometovanju vlakova

Riječ je o aplikaciji domaćeg autora koji ne skriva činjenicu da ju je napravio uz pomoć umjetne inteligencije, a da je riječ o aplikaciji koja je doista korisna svima koji moraju putovati vlakovima, potvrđuju i vrlo pozitivni komentari onih koji je koriste…

Matija Gračanin ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Vozni red vlakova
Namjena Sve informacije potrebne za putovanje vlakovima
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 0,99 eur mj ili 9,99 eur godišnje

Vozni red vlakova, nije teško pogoditi, aplikacija je koja nudi sve potrebne informacije o prometovanju vlakova, no ono što je na prvi pogled manje evidentno, činjenica je da je napravljena uz pomoć umjetne inteligencije (nešto što Dalibor Milašinović, sam autor aplikacije, zapravo i ne skriva). Ujedno ovime aplikacija postaje i dobar primjer onoga što se može napraviti čak i bez iskustva u izradi aplikacija, kada se oslanja na umjetnu inteligenciju.

Sama aplikacija nudi niz informacija o vlakovima, a sve počinje tako da se samo upiše polazišni i odredišni kolodvor, naznači se vrijeme putovanja, a aplikacija će zatim prikazati vlakove te status pri čemu je jasno moguće vidjeti i kasni li i koliko kasni pojedini vlak. Osim toga, za svako je putovanje moguće vidjeti i postaje te vremena kada bi na svaku od njih vlak trebao stići.

Zgodno je i to što je moguće vidjeti sve polaske i dolaske vlakova za svaki od kolodvora pri čemu je moguće naznačiti i željeni datum, a tu je i mogućnost pretraživanja vlakova prema broju vlaka. Doduše, aplikacija krije i niz dodatnih mogućnosti koja možda nisu odmah evidentne. Na primjer, aplikacija će automatski prikazati prvi sljedeći vlak uzimajući u obzir trenutno vrijeme.

Istoga tako, kada se želi pronaći određeni vlak, algoritam automatski računa vrijeme čekanja te pronalazi vlakove samo sa najkraćim vremenom čekanja i do dva presjedanja. Dobro je i to što se aplikacija može koristiti i onda kada nije dostupna internetska veza, dok su tu i druge praktične mogućnosti kao što je dodavanje najčešći ruta u favorite, kalendar prometovanja i drugo.

Aplikacija je besplatna, ali prikazuju se reklame u sučelju koje je trivijalno blokirati, no potiče se plaćanje pretplate od jedan euro mjesečno ili deset eura godišnje kako bi se osigurao daljnji razvoj i održavanje same aplikacije.

